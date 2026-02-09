В Госдуме РФ предложили запретить бездетным россиянам смотреть порно

Опубликовано: 09.02.2026 09:54 , Обновлено: 09.02.2026

Заместитель председателя комитета Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила запретить бездетным россиянам посещать порносайты. Их депутат назвала "суррогатами", из-за которых молодёжь, по её мнению, не хочет заниматься сексом и, следовательно, рожать детей.

Такое мнение Буцкая высказала в эфире радиостанции “Говорит Москва”. По её мнению, свободный доступ к порно напрямую влияет на низкую рождаемость, с которой российские власти пытаются бороться в том числе на административном уровне.

По мнению Буцкой, порнофильмы, особенно подросткам и молодёжи, сегодня заменяют реальные отношения, давая доступную цифровую альтернативу физического удовлетворения, снижая мотивацию к созданию семьи и рождению детей.

“Здесь, очевидно, надо нам подумать, что можно сделать. Ну, может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети. Потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети”, — заявила депутат.

Между тем, в соседней Украине порно предлагают легализовать, в частности, отменить уголовную ответственность в виде заключения на 3-5 лет за создание и распространение интимного контента. Это необходимо в том числе для того, чтобы модели популярной эротической видеоплатформы начали платить налоги.

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Кстати, в Беларуси не так давно скорректировали определение термина “порнография”, пропаганда которой в стране является уголовно наказуемым деянием. Теперь в определение Минкульта включены также “нетрадиционные половые отношения и (или) половое поведение” и дана их точная расшифровка.

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