Верховная рада Украины предложила легализовать порно. Какой аргумент назвали "достаточным"?

Опубликовано: 12.11.2024 16:50 , Обновлено: 12.11.2024

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что в стране собираются легализовать порно. По его словам, это необходимо для того, чтобы модели популярной эротической видеоплатформы начали платить налоги. Кроме того, законопроект предусматривает отмену уголовной ответственности в виде заключения на 3-5 лет за создание и распространение интимного контента.

Ярослав Железняк заявил, что на сегодняшний день тех, кто зарабатывает на OnlyFans в Украине, — более 5 тысяч. При этом, по его словам, только за 2020 год они в общей сумме получили около 8 миллионов долларов. За 2021 год доход моделей составил более 35 миллионов долларов, а за 2022 год — почти 80 миллионов долларов. Такой аргумент депутат назвал “достаточным” для принятия окончательного решения.

По мнению члена Верховной рады, после того как в Украине будет легализовано изготовление и распространение порно, моделей сайта OnlyFans обяжут платить налоги. При этом Железняк отметил, что сама платформа это уже делает, а вот изготовители контента, то есть, украинки (в большинстве своём) не могут, даже если бы захотели. Сейчас, фактически, это “явка с повинной”, подчеркнул он.

Для кого сделали исключение?

К слову, доработанный законопроект о легализации порно внесли в Верховную раду накануне. Согласно документу, уголовная ответственность останется только за изготовление подобного контента без согласия, экстремальное порно, включая насилие, производство и распространение порно с детьми и среди детей, передал украинский телеканал “ТСН”. А вот за “обычное” производство и распространение на 3-5 лет не посадят.

Кроме того, Вячеслав Железняк подчеркнул, что сутенёрство, вовлечение в проституцию и торговля людьми по-прежнему считаются уголовными преступлениями. “Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента и не проводили массовые “тайные закупки” в вебкамерах. И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнажённых фото”, — объяснил народный депутат.

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