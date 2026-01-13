В Дании придумали замену qr-кодам, которые белорусы пробивают на кассах самообслуживания

Опубликовано: 13.01.2026 11:23 , Обновлено: 13.01.2026

Датский химик Томас Юст Сёренсен из Копенгагенского университета утверждает, что нашел способ, как раз и навсегда решить проблему контрафактной продукции. В том числе для борьбы с контрафактом в Беларуси начали вводить те самые qr-коды, которые теперь приходится сканировать покупателям на кассах самообслуживания. Некоторые компании уже начали внедрять изобретение датчанина и они в восторге от результатов. Может, и Беларуси стоит присмотреться к его новаторскому решению?

Контрафактная продукция давно перестала быть локальной проблемой люксовых брендов. Сейчас это уже глобальный бизнес, который специалисты оценивают в сотни миллиардов долларов. В 2021 году стоимость контрафактной продукции, проданной по всему миру, достигла 467 миллиардов долларов.

Сегодня подделывают практически всё: от парфюмерии и косметики до электроники, автозапчастей и произведений искусства и даже лекарств. Во многих случаях такая продукция может быть просто опасна для покупателя, ведь производители контрафактной косметики или БАДов, смартфонов или детских игрушек, как правило, не особо заморачиваются с контролем качества и соблюдением требований безопасности. Именно поэтому реестр небезопасной продукции Комитета по стандартизации Беларуси (Госстандарт) пополняется новыми позициями едва ли не ежедневно.

Однако доктор Томас Юст Сёренсен из Копенгагенского университета утверждает, что эта проблема, возможно, навсегда останется в прошлом. Он разработал технологию O-KEY. Это своеобразный цифровой и юридически обязывающий «отпечаток пальца» для товаров — крошечная метка в один миллиметр на квадратный метр. Её химик предложил наносить непосредственно на продукт или его упаковку специальными прозрачными чернилами. Микроскопические частицы внутри неё образуют совершенно случайный и уникальный узор. Для сканирования и подтверждения подлинности товара будет достаточно обычного смартфона (да-да, от процедуры сканирования для проверки подлинности товара всё равно никуда уйти не удалось).

Так при многократном увеличении выглядит метка O-KEY - случайный и уникальный узор разных цветов, который невозможно скопировать

Важно отметить, что речь здесь идёт не о теоретических исследованиях, которые, возможно, никогда не будут реализованы на практике и останутся лишь технологической диковинкой. Эта технология уже нашла своих первых реальных потребителей. В частности, эту технологию опробовала компания Royal Copenhagen, известный производитель датского фарфора.

По сути, всё, что нужно для внедрения новой технологии O-KEY - это специальные маркировочные машины и система искусственного интеллекта, управляющая миллионами уникальных идентификаторов.

“Внедрение системы немедленно обеспечило нам полную прозрачность в цепочке дистрибуции и уверенность в том, что наша продукция защищена юридически признанным подтверждением подлинности. Это простое, эффективное и абсолютно необходимое решение”, — поделились своим успешным опытом применения в компании Fiskars Denmark.

Напомним, что в qr-кодах, которыми в прошлом году начали маркировать многие продукты питания в Беларуси, зашифрована не только инфомация о подлинности товара. Этак наклейка - DataMatrix - является своего рода цифровым паспортом товара. В ней зашифрована вся информация о продукте - от компании-производителя до его срока годности.

Замечали на товарах наклейки, похожие на QR-код? Эксперт объяснил белорусам, зачем нужны

Кстати, с 12 января Министерство по налогам и сборам возобновило обязательную маркировку этими унифицированными контрольными знаками ещё одной категории товаров.

Белорусам на кассах самообслуживания придётся искать QR-код на ещё одном товаре?