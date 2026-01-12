Белорусам на кассах самообслуживания придётся искать QR-код на ещё одном товаре?

Опубликовано: 12.01.2026 16:15 , Обновлено: 12.01.2026

Министерство по налогам и сборам предупредило белорусов о возобновлении обязательной маркировки унифицированными контрольными знаками ещё одной категории товаров. Речь о тех самых QR-кодах, которыми в прошлом году начали помечать многие продукты в Беларуси и часть из них белорусам теперь приходится сканировать дважды на кассах самообслуживания в крупных магазинах.

Изменения, которые затронули сферу торговли, Совет министров принял ещё 30 декабря 2025 года (постановление №795 “Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь”). Однако его положение, касающееся маркировки продуктов унифицированными контрольными знаками, официально вступает в силу только с сегодняшнего дня - с 12 января 2026 года.

С этого дня, как пояснили в МНС, маркировка станет обязательной ещё и для безалкогольных напитков (изначально они были в списке, но эту категорию, а ещё соки на время вывели из-под обязательной маркировки).

Согласно новому постановлению, все безалкогольные напитки, которые будут произведены в самой Беларуси или ввезены сюда из-за границы с 12 января 2026 года, должны быть промаркированы специальными унифицированными контрольными знаками. Остатки товара без маркировки, которые были произведены или ввезены в страну в промежуточный период, когда маркировка не требовалась, маркировать также не нужно будет.

Нет в разъяснениях налоговой и упоминания о том, что самим покупателям теперь придётся считывать эти обязательные QR-коды при покупке безалкогольных напитков.

Напомним, ещё летом правительство и Национальный банк Беларуси объявили об «усовершенствовании» требований к работе кассового оборудования и договорились, что кассирам и белорусам на кассах самообслуживания больше не нужно будет сканировать «унифицированные контрольные знаки» (те самые qr-коды) на ряде товаров повседневного спроса. В их числе фигурировали и безалкогольные напитки.

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Кстати, до 1 марта 2029 года некоторым магазинам разрешили вовсе не считывать коды маркировки кассовым оборудованием. Это касается сельских магазинов и небольших торговых площадок площадью до 20 кв м.

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