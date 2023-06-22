В центре Бобруйска корова забрела в магазин. Чем всё закончилось?

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Опубликовано: 22.06.2023 13:38 , Обновлено: 13.11.2024

Вечером 21 июня жители Бобруйска Могилёвской области столкнулись с необычными "прохожими" - двое мужчин вели по городским улицам на верёвке... корову. На кадрах, снятых прохожими, видно, что им с трудом удавалось удерживать животное, и в какой-то момент корова пустилась в галоп.

Девушка (под ником @vikatampei), выложившая видео в TikTok, не сообщила подробностей происшествия. Пользователи соцсети поспешили окрестить корову, разгуливающую по городским тротуарам и газонам, местной “экспресс-доставкой молока”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@vikatampei?refer=embed” title=“@vikatampei” target=“_blank” rel=“noopener”] @vikatampei [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%8D%D1%82%D0%BE?refer=embed” title=“это” target=“_blank” rel=“noopener”] #это [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“бобруйск” target=“_blank” rel=“noopener”] #бобруйск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“детки” target=“_blank” rel=“noopener”] #детки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4?refer=embed” title=“город” target=“_blank” rel=“noopener”] #город [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BB%D1%8F?refer=embed” title=“для” target=“_blank” rel=“noopener”] #для [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?refer=embed” title=“жизни” target=“_blank” rel=“noopener”] #жизни [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/ты-и-я-Tiktok-version-7146262098492786690?refer=embed” title=”♬ ты и я (Tiktok version) - Invading & Xcho” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ ты и я (Tiktok version) - Invading & Xcho [/link]

Однако, оказалось, что это далеко не начало истории: в местном паблике в VK “Подслушано Бобруйск” выложили ещё одно видео, на котором всё ту же корову всё те же мужчины пытаются выманить из… торгового павильона с товарами для сада и огорода.

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Каким образом животное забрело в магазин, расположенный прямо у железнодорожного вокзала, не понятно. Однако, стало очевидно, что именно благодаря тому, что животное оказалось зажато в узком пространстве торгового павильона, одному из мужчин удалось набросить на шею верёвку. Впрочем, она не сильно помогла успокоить корову - выйдя на улицу корова вскоре пустилась наутёк, повалив одного из мужчин и заставив другого также выпустить верёвку из рук.

В Минске коровы остановили движение авто

Напомним, этой весной таких же необычных “пешеходов” заметили и на одной из минских улиц — две коровы прогуливались по проезжей части на улице Казинца, заставив водителей остановиться и пропустить крупнорогатых нарушительниц ПДД.

Белорусская корова набрала 5 млн просмотров в ТикТоке и стала звездой

А другая белорусская корова стала настоящей звездой TikTok. Всё потому, что она строго соблюдала правила дорожного движения: каждый день корова пасется за дорогой на лугу, а когда хочет домой — подходит к пешеходному переходу и зовёт хозяйку. При этом сама дорогу не переходит, послушно дожидаясь женщину.