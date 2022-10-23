Белорусская корова набрала 5 млн просмотров в ТикТоке и стала звездой

🎥 Видео

Опубликовано: 23.10.2022 15:46 , Обновлено: 23.10.2022

Белорусская корова смогла стать звездой ТикТока всего-лишь потому, что соблюдала правила дорожного движения.

Автор видео не хозяйка буренки. Однако каждый день наблюдает, как животное послушно ждёт свою хозяйку. Каждый день корова пасется за дорогой на лугу, а когда хочет домой - подходит к пешеходному переходу и зовёт хозяйку. При этом сама дорогу не переходит, послушно дожидаясь женщину.

“Сегодня она простояла минут семь. Насколько умное животное”, — рассказала авторша видео.

Такое поведение пришлось по душе зрителям и пользователям ТикТока. Впрочем, там оценили и проезжающих водителей. Ведь те притормаживали перед переходом, думая, что корова хочет перейти.

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