В Минске коровы остановили движение авто

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Опубликовано: 10.03.2023 10:52 , Обновлено: 10.03.2023

Необычных "пешеходов" заметили на одной из минских улиц - две коровы прогуливались по проезжей части на улице Казинца, заставив водителей остановиться и пропустить крупнорогатых нарушительниц ПДД.

Изначально коровы соблюдали правила дорожного движения и перешли улицу по пешеходному переходу на “зеленый” свет. Однако затем тротуару животные предпочли проезжую часть, из-за чего водителям пришлось притормозить, чтобы не сбить животных, передает Onliner.

Откуда появились животные на городских улицах, до конца не ясно. По словам водителя, занявшего происшествие на камеру, “коровы могли выпасть из грузового автомобиля, который находился неподалеку со включенной аварийной сигнализацией”.