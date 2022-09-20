В Бресте боровики собирают ведрами, под Минском «глухо как в танке» — Белорусы поделились, сколько нашли грибов и где

📷 Фото

Опубликовано: 20.09.2022 14:39 , Обновлено: 05.10.2022

Лето и начало осени не сильно порадовали белорусов грибами. К тому же, долгое время действовал запрет на посещение лесов. Но в последнее время в специальных сообществах «тихие охотники» начали активнее делится фотографиями своей добычи. Посмотрели, жителям какой области повезло больше всего, а у кого ситуация совсем печальная.

Судя по записям в группе грибников «Вконтакте», уже неплохо начинают расти грибы под Брестом и в Брестской области.

Вот что собрал грибник около полигона «Брестский»:

По его словам, боровиков много, но они, в основном, червивые.

Столько собрали в Малоритском районе 19 сентября:

Тоже где-то в Брестской области:

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Жители Витебска и района в 20-х числах отметили, что там «пусто», «полный ноль» и «2 боровичка на весь лес».

Но в Россонском районе все же нашли какую-никакую добычу:

В Гродно, как написали пользователи, тоже «ни людей в лесу, ни грибов».

Зато в Светлогорском районе Гомельской области все, кажется, хорошо:

А жительница Фаниполя Дзержинского района Минской области охарактеризовала ситуацию с грибами коротко: «Глухо как в танке».

Жалуются на пустой лес и в Могилевской области. Зато делятся красивыми фотографиями природы.

Ранее Телеграф писал, что польская лесная служба опубликовала советы, как правильно собирать грибы. Заодно там разрешили вечный спор — срезать их ножом, или же просто выдергивать.

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