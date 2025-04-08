В Белстате назвали уровень «брачности» и «разводимости» белорусов. Что изменилось за год?

📊 Анализ

Опубликовано: 08.04.2025 14:56 , Обновлено: 08.04.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал свежую статистику по бракам и разводам в Беларуси. Сравнение этих данных с показателями 2023 года позволило увидеть несколько тенденций, которые, по мнению статистического ведомства, характеризуют семейные отношения в стране.

Прежде всего, обратило на себя внимание снижение числа зарегистрированных браков . По информации Белстата, в 2024 году было заключено 46 242 союза, что почти на 10 тысяч меньше, чем отмечалось годом ранее (56 044 брака).

Одновременно с этим, число официальных расторжений брака незначительно выросло : 34 866 разводов в 2024 году против 33 962 в 2023-м.

Эта динамика нашла отражение и в относительных показателях. Общий коэффициент «брачности» (на 1000 человек населения) упал с 6,1 до 5,1, тогда как коэффициент «разводимости» немного увеличился с 3,7 до 3,8.

При этом, как подсчитали в Белстате, и свадьбы, и разводы по-прежнему остаются преимущественно городским явлением . Около 87-88% и тех, и других регистрируется в городах, причём эта доля за год немного подросла.

Изменились и характеристики тех, кто вступает в брак. Данные Белстата показали продолжающийся рост среднего возраста тех, кто женится или выходит замуж впервые. В 2024 году он составил 26,7 года для женщин (26,5 в 2023 г.) и 28,9 года для мужчин (28,8 в 2023 г.). Для сравнения, десятью годами ранее, в 2014-м, эти показатели были 25,3 и 27,4 года соответственно.

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Вместе с тем, количество тех, кто вступил в брак впервые, в прошлом году резко сократилось по сравнению с 2023 годом. Насчитали 28 146 таких невест (против 34 992 годом ранее) и 29 776 женихов (против 36 933).

В инфографике за 2024 год впервые появились данные о браках в пожилом возрасте (633 невесты и 944 жениха 65+) и детализированная статистика по бракам и разводам среди молодёжи до 30 лет.

Что касается браков с иностранными гражданами , то Россия по-прежнему остаётся абсолютным лидером и по числу невест, прибывших к белорусским мужчинам (956 в 2024 г. против 991 в 2023 г.), и по числу женихов, взявших в жены белорусских женщин (957 в 2024 г. против 992 в 2023 г.).

Всего в 2024 году, по подсчётам Белстата, было заключено 1 307 браков с иностранками и 1 856 — с иностранцами. Помимо России, заметное число невест приехало из Украины, Казахстана, Литвы; женихов — из Литвы, Турции, Украины, Казахстана. По сравнению с 2023 годом, количество браков с гражданами ближайших стран (Россия, Украина, Литва) несколько уменьшилось .

Статистика разводов в зависимости от продолжительности брака в 2024 году практически повторила картину 2023 года. Наибольший риск распада семьи приходится, по данным Белстата, на первые девять лет совместной жизни. На браки длительностью 1-4 года пришлось 25,0% разводов, на 5-9 лет — 24,7%. Доли расторгнутых браков, просуществовавших от 10 до 19 лет, немного выросли, а те, что пережили 20-летний рубеж, распадались примерно с той же частотой, что и годом ранее (15,7% разводов).

Как и в 2023 году, чаще всего разводятся бездетные пары — на их долю в 2024 году пришлось 41,2% всех разводов. Пары с одним ребёнком составили 36,3% разводящихся, а семьи с двумя и более детьми распадались реже всего, хотя их доля слегка подросла — до 22,5% (против 21,9% в 2023 г.).

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