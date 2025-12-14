Есть надежда на зиму? Узнали, когда в Беларусь после +6°C придет «морозный» 0°C

Опубликовано: 14.12.2025 15:39 , Обновлено: 14.12.2025

В то время как в соседней Польше синоптики прогнозируют аномально тёплую и сухую погоду на следующей неделе декабря, в Беларуси метеоусловия обещают быть менее комфортными. Трёхдневная зима сменится новым потеплением. Однако вместе с ним вернутся осадки в виде дождя и мокрого снега, туманы и гололедица. Впрочем, вторая половина недели может порадовать по-настоящему весенней погодой. Как вам такое?

Так есть ли надежда, что настоящая зима в этом году ещё придет до Нового года? Польские метеорологи указывают на возможные изменения как раз в период рождественских праздников.

По их данным, над северной и северо-западной Европой сформируются обширные области высокого давления, которые начнут поставлять более холодный воздух. Изначально температура будет колебаться в пределах от +3 до +8 °C, но к концу декабря столбики термометров могут опуститься ниже нуля. Наиболее вероятно похолодание в период с 25 по 28 декабря, особенно в восточной части континента, куда входит и Беларусь.

А пока - теплая середина декабря

В то же время, прогноз на предстоящие дни от Белгидромета и синоптика Дмитрия Рябова, не сулит значительных зимних изменений на ближайшую неделю.

«На следующей неделе в результате поступления воздушной массы с Атлантики температурный фон вновь повысится и станет менее контрастным, и опять выше нормы. А это значит, что настоящей классической зимы по-прежнему ждать не стоит», — констатировал Рябов.

По его словам, период теплой погоды с туманами и гололёдными явлениями в утренние и ночные часы продлится как минимум до 20 декабря.

Вот прогноз по дням:

Понедельник , 15 декабря: Погоду определят атмосферные фронты. Облачно. По всей стране пройдут осадки: ночью снег и мокрый снег, днем — мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер умеренный, юго-западный, западный. Температура: ночью от -7 °C на северо-востоке до +3 °C на западе; днем от +1 °C до +6 °C.

, 15 декабря: Погоду определят атмосферные фронты. Облачно. По всей стране пройдут осадки: ночью снег и мокрый снег, днем — мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер умеренный, юго-западный, западный. Температура: ночью от -7 °C на северо-востоке до +3 °C на западе; днем от +1 °C до +6 °C. Вторник , 16 декабря: Ночью влияние фронта ослабнет, днем погоду начнет определять антициклон. Облачно с прояснениями. Ночью и днем в северных районах возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Сохраняются туманы и гололедица. Ветер умеренный, западный, переходящий на южный. Температура: ночью -3..+3 °C; днем -1..+5 °C.

, 16 декабря: Ночью влияние фронта ослабнет, днем погоду начнет определять антициклон. Облачно с прояснениями. Ночью и днем в северных районах возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Сохраняются туманы и гололедица. Ветер умеренный, западный, переходящий на южный. Температура: ночью -3..+3 °C; днем -1..+5 °C. Среда , 17 декабря: Господство области повышенного давления. Облачно с прояснениями. Осадков практически не будет. Местами туман и гололед. Ветер умеренный, южный. Температура: ночью -4..+2 °C; днем -1..+6 °C.

, 17 декабря: Господство области повышенного давления. Облачно с прояснениями. Осадков практически не будет. Местами туман и гололед. Ветер умеренный, южный. Температура: ночью -4..+2 °C; днем -1..+6 °C. Четверг , 18 декабря и Пятница , 19 декабря: Погоду определяет антициклон с юга Европы. Преимущественно без осадков. Ночью и утром — слабый туман и гололедица. Ветер умеренный, юго-западный. Температура: ночью около 0 °C (от слабого минуса до слабого плюса); днем до +4 °C.

, 18 декабря и , 19 декабря: Погоду определяет антициклон с юга Европы. Преимущественно без осадков. Ночью и утром — слабый туман и гололедица. Ветер умеренный, юго-западный. Температура: ночью около 0 °C (от слабого минуса до слабого плюса); днем до +4 °C. Суббота , 20 декабря и Воскресенье , 21 декабря: Влияние областей высокого давления продолжится. Возможны небольшие кратковременные осадки. Утром — туман и гололедица. Ветер умеренный, юго-восточный. Температура: ночью около 0 °C; днем в субботу +3..+6 °C, в воскресенье до +4 °C.

Таким образом, в ближайшие семь дней жителей Беларуси ждет совершенно нетипичная для декабря неустойчивая погода с дождями вместо снега и гололедицей. А надежды на приход зимнего морозца и снежного покрова синоптики дают лишь на самый конец месяца. Да и то, все озвученные прогнозы - лишь предварительные. Следите за погодой.