В белорусских лесах заметили «бомбическое» скопление гриба, предвестника сморчков. Когда бежать в лес?

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Опубликовано: 16.03.2026 11:54 , Обновлено: 16.03.2026

Опытный белорусский грибник Александр Шевцов провёл пробную весеннюю вылазку, сходив на разведку в один из лесов под Минском. Оказалось, что там уже вовсю растёт "эльфова чаша" - один из первых съедобных грибов, который появляется ранней весной и знаменует собой начало грибного сезона. Обычно следом за ней в лесу появляются и сморчки - самые ценные весенние грибы белорусских лесов. Узнали, когда можно отправляться на их поиски.

Александр Шевцов на своём Youtube-канале “Грибные войска Беларуси” поделился кадрами из ещё заснеженного леса где-то под Минском, снятыми 14 марта 2026 года. Оказалось, что несмотря на ещё не растаявшие сугробы, в лесу уже полно саркосцифы (в народе её называют “эльфовой чашей”), которая вылезает одной из первых во время мартовских оттепелей.

Опытные грибники утверждают, что эти чашеобразные грибы, алые внутри и розоватые снаружи, являются своеобразным предвестником весенних сморчков, вешенок и строчков - как правило, они появляются следующими в весеннем лесу. С учётом того, что саркосцифы в этом году довольно много, Александр Шевцов сделал вывод, что и другими, более привычными для большинства грибников весенними видами Беларусь в этом году обделена не будет.

На кадрах, показанных блогером, саркосцифы “роятся” целыми десятками на каждом участочке леса.

“Просто восхитительно зрелище! Я в шоке! Видимо, в этом году будет урожай довольно большой, потому что саркосциф немало”, - прокомментировал Шевцов своё видео с “бомбическим” скоплением этого гриба.

По словам опытного грибника, за более привычными сморчками и вешенками можно будет смело отправляться уже через 3-4 недели.

Кстати, саму саркосцифу также можно собирать - она вполне съедобна. Этот вид грибов относят к категории грибов низкого пищевого качества из-за жесткости и отсутствия ярко выраженного грибного вкуса. Однако её яркий внешний вид и цвет, который сохраняется даже после термической обработки, делает саркосцифу хорошей добавкой в салаты, омлеты и другие блюда.

Впрочем, даже если вы не любитель подобной грибной экзотики, есть резон присмотреть места произрастания саркосцифы в ваших любимых лесах. Многие микологи называют её “экологическим индикатором” леса. Считается, что она растет в лесах с благополучной экологической обстановкой, как правило, вдали от дорог и промышленных зон.

«Экологический индикатор» — Грибник объяснил, зачем белорусам искать в лесу «чашу эльфа»