В белорусских лесах пошли зимние опята. Какие ещё грибы не спугнули первые снегопады?

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Опубликовано: 23.11.2024 18:58 , Обновлено: 23.11.2024

Первые снегопады отнюдь не спугнули заядлых белорусских грибников, а ночные заморозки не заставили всех спрятать ножи и корзинки до весны. Те, кто упорно не хочет закрывать грибной сезон и при первой же возможности срывается в лес, как показывают фотоотчёты в тематических чатах и группах в соцетях, получают заслуженную награду, ведь даже с наступлением зимы лес не лишается своих даров полностью. Так, на днях в соцсетях появились снимки первых в этом сезоне зимних опят.

Фотографией целого семейства ярко-оранжевых грибов, облепивших ивовый пень, утром 23 ноября поделилась в группе “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси” Нелли Еловик из Минска.

В тематическом Telegram-канале белорусских грибников участница из Пинска также поделилась фото первых фламмулин, вылезших, несмотря на выпавший снег.

Несмотря на то, что этот вид может смутить неопытных грибников, он является съедобным и считается, что не теряет своих вкусовых качеств, даже если его “прихватит” морозом. Собирать этот вид можно и в замороженном виде и, как заявляют специалисты, даже оттаявшие грибы - настоящий деликатес, поскольку по вкусу напоминает нежные морепродукты.

Другой участнице группы “Грибы: Грибные войска Беларуси” Татьяне Старковой в Минском районе перед выходными по-настоящему повезло в этом смысле: она собрала целых 1,5 кг фламмулины, “забежав на часок проверить зимние грядки”.

































[info_b]Отметим, что у зимнего опёнка есть ядовитый двойник. Поэтому при сборе грибов в лесу следует всегда придерживаться правила: собирать лишь те грибы, в съедобности которых уверен на 100%. Если вы сомневаетесь, лучше не кладите гриб в свою корзину. [/info_b]

Этот вид опят белорусы могут собирать даже зимой. Вот как не перепутать с ядовитым двойником

Впрочем, не только фламмулину приносили грибники в последние дни из белорусских лесов, которые уже присыпали первые снегопады. Многие решили в эти выходные “закрыть сезон” и поделились последними фотоотчётами - рядовки самых разных видов, осенние опята, вешенки и даже дрожалка.

























“Красота, снег кругом, лужи во льду, из людей, кроме меня - ни души. Воздух уже по зимнему - свежий. Но такого и ожидать не мог: подзелёнки, зелёнки, опята. Все уже ледяные. Но, ещё большей для меня неожиданностью стало найти в ноябре 2 лисички”, - поделился своим уловом под закрытие сезона другой участник тематической группы из Минского района.





























Ранее Telegraf.news рассказал, что в ночь с 22 на 23 ноября юг и восток Беларуси накрыли первые обильные снегопады. Детвора, наконец, дождалась возможности слепить своих первых снеговиков и открыть сезон традиционных зимних развлечений, а соцсети заполонили фото и видео с кадрами “настоящей зимы”. Не до веселья лишь работникам ЖКХ — в некоторых городах их оперативно перевели на усиленный режим работы.

Белорусы поделились кадрами «настоящей зимы» и первых снеговиков, а ЖКХ перевели на усиленный режим