Этот вид опят белорусы могут собирать даже зимой. Вот как не перепутать с ядовитым двойником

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.11.2024 14:18 , Обновлено: 12.11.2024

Одни белорусы продолжают наведывать лес в попытках собрать урожай опят и так называемых зелёнок и подзелёнок. Другие же полагают, что в ноябре уже "ловить" нечего и завершили сезон. Однако мало кто знает, что есть вид грибов, который можно собирать даже зимой. Зимний опёнок очень ценят в Корее и Японии, но в Беларуси он по-прежнему остаётся недооценённым. Рассказываем, каков он на вкус, где его искать и как не перепутать с ядовитым двойником.

Многим может показаться, что грибной сезон неумолимо движется к концу и ничего съедобного и интересного в лесах уже не отыскать, однако опытные грибники знают виды, которые можно продолжать находить даже зимой.

В их числе и съедобный зимний опёнок (Flammulina velutipes). Этот вид опят стоит искать в лесу поздней осенью и зимой.

Первые экземпляры зимнего опёнка в белорусских лесах можно отыскать начиная с конца сентября — начала октября, но наиболее активно гриб начинает расти в октябре — ноябре. Интересно, что грибница зимнего опёнка продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, и часто его можно обнаружить под снегом. Более того, грибы можно продолжать находить в марте.

Заморозки зимний опёнок переносит хорошо и не теряет своих вкусовых качеств. Поэтому можно собирать замороженные и оттаявшие грибы.

[info_b]Важно помнить! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите их в корзину.[/info_b]

Вкусовые качества зимнего опёнка

Зимний опёнок относится к 4 категории, но считается деликатесом, т.к. по вкусу напоминает нежные морепродукты.

Особенно популярен он в японской кухне. Там гриб известен под названием эноки.

В Японии и Корее зимний опёнок выращивают в промышленном масштабе, но внешне он не совсем похож на опята из леса. Это связано с условиями выращивания. Гриб выращивают в темноте и в среде, насыщенной углекислым газом.

Вот так выглядят эноки - искусственно выращенные зимние опята

У молодых грибов обрезают темную часть ножки, у старых собирают только шляпки.

Для употребления в пищу опёнок достаточно отварить в течение 20 минут. В сваренном виде он остаётся достаточно скользким, что может быть не по нраву всем. Но гриб пригоден для соления и маринования.

Гриб содержит высокое количество белков, клетчатки, углеводов и минералов. При этом калорийность гриба низкая: всего 22 Ккал на 100 грамм.

Опёнок полон витаминов, среди которых:

витамины группы В ,

, витамины С, Е, А, К.

Из минералов и макроэлементов он содержит:

железо,

марганец,

селен, цинк,

калий,

магний,

фосфор.

Гриб станет отличным дополнением к рациону людей, страдающих гипертонией, и тех, кто соблюдает диету . Также предполагается, что зимний опёнок может противостоять развитию онкологических заболеваний.

Например, известно, что гриб вырабатывает фламмулин — вещество, которое может активно бороться с саркомой.

По словам российского миколога Михаила Вишневского, по своим антиоксидантным свойствам из тех видов грибов, которые растут в Беларуси зимний опёнок может уступить только чаге.

https://telegraf.news/eda/zachem-belorusam-sobirat-na-derevyah-chernoe-zoloto-gribnik-rasskazal-kak-ne-pereputat-chagu-s-obychnym-narostom/

Как не перепутать зимний опёнок с ядовитыми двойниками?

Зимний опёнок можно встретить во многих местах, особенно на стволах и пнях лиственных деревьев. Гриб любит появляться на ивах, тополях, клёнах, но также произрастает и на многих других породах.

Наиболее заметен, когда листья опали. Кроме того, зимние опята растут семейками, поэтому можно собрать полную корзину даже с одного места.

Зимний опёнок — съедобный гриб, но при его сборе нужно быть внимательным, чтобы не перепутать его с другими похожими грибами.

Неопытные грибники могут не отличить зимний опёнок от коллибии веретеноногой, которая обладает сомнительными пищевыми качествами. Также гриб можно спутать с некоторыми несъедобными и горькими грибами рода гимнопил.

Но, пожалуй, наиболее опасно перепутать опёнок со смертельно ядовитой галериной окаймлённой. Отличить их можно, взглянув под шляпку гриба. У галерины пластинки частые и тёмные. У опёнка пластинки более широкие, перемежаются межпластинками и никогда не темнеют. Кроме того, галерина имеет характерный признак — ободок (остатки кольца) на ножке. Также шляпки галерины и опёнка отличаются сверху. У опёнка она скользкая и слизистая, в то время как у галерины шляпка даже в мокрую погоду остаётся матово-пластилиновой.

Также стоит помнить, что опята растут часто сросшимися в одну семейку, в то время как грибы галерины, даже если растут скученно, не срастаются в один ком.

А ещё опёнок растёт как на стоящих деревьях, так и на поваленных, в то время как галерина предпочитает селиться только на упавших мёртвых деревьях.

Ранее Telegraf.news спросил у профессионального грибника Александра Горбацевича, какие ценные виды грибов остаются непопулярными у белорусов. Топ самых недооценённых грибов Беларуси эксперт составил не только исходя из своего опыта, но и опираясь на мнение учёных-микологов.

Почему белорусы не собирают «трюфель на ножке», курочки и «короля» Финляндии? Эксперт составил топ самых недооценённых грибов, растущих в Беларуси