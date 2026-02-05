В Беларуси выбрали логотип Года женщины – «В нём есть всё»

Опубликовано: 05.02.2026 10:41 , Обновлено: 05.02.2026

Белорусский союз женщин (БСЖ) определился с официальным логотипом Года белорусской женщины. Именно такую тематику закрепили белорусские власти за 2026 годом. В логотипе, который выбрали из сотни конкурсных работ, по словам главы БСЖ Ольги Шпилевской, удалось соединить все нужные символы.

Конкурс на лучший логотип БСЖ объявил в начале года после того, как глава государства объявил его Годом белорусской женщины. Строгих критериев, по словам Шпилевской, конкурсанткам не задавали, а предложили нарисовать свой вариант, “основываясь на интуиции и чувствах”, передало госагентство БЕЛТА.

Из всех возможных интерпретаций больше всего руководству БСЖ пришлась по душе работа фотографа Евгении Пограничной, лидера молодежного крыла Волковысской районной организации БСЖ. По словам Шпилевской, выбор победительницы “был единодушным”.

В центре логотипа - лицо молодой женщины, выполненное в красно-зелёных тонах, в цвет государственного флага, с вплетёнными в волосы орнаментом и голубым васильком, который Союз в своё время выбрал своим символом и активно использует его в различных промоакциях.

“Все сошлись на том, что в этом варианте есть все: и символика страны - красно-зеленые тона, орнамент, и василек - символ Беларуси и БСЖ, и, конечно, образ белорусской женщины, в котором прочитывается легкость и сила, доброта и красота”, - дала свою интерпретацию выбранного лого глава БСЖ.

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Кстати, в Институте генетики НАН РБ в связи с объявлением 2026 года “Годом белорусской женщины” отчитались, что делают на благо здоровья белорусок. Там заявили, что “последовательно вносят вклад в укрепление роли” женщин в стране посредством работы над улучшением здоровья и наследственности.

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