Всех пользователей Белкарт призвали срочно обновить приложение
Платежная система Белкарт призвала своих пользователей срочно обновить фирменное приложение. Те, кто этого не сделает вовремя, лишится доступа к быстрой системе электронных платежей и не сможет расплачиваться привычным путём.
В пресс-службе компании предупредили, что обновить приложение Белкарт Pay нужно уже сегодня, 5 февраля. Старые версии уже с сегодняшнего дня перестанут работать - их попросту отключат.
“Совершать операции с использованием приложения Белкарт Pay после 5 февраля вы сможете только после установки актуальной версии приложения - 00.01.05”, - пояснили в компании.
Новую версию приложения уже можно скачать на площадках цифровых магазинов приложений Google Play и AppGallery.
Кстати, сегодня клиенты сразу двух белорусских банков в четверг могут столкнуться с проблемами с платёжными картами. У одного банка на утро намечены плановые технологические работы, у другого с вечера наблюдается технический сбой.