Всех пользователей Белкарт призвали срочно обновить приложение

Опубликовано: 05.02.2026 10:13 , Обновлено: 05.02.2026

Платежная система Белкарт призвала своих пользователей срочно обновить фирменное приложение. Те, кто этого не сделает вовремя, лишится доступа к быстрой системе электронных платежей и не сможет расплачиваться привычным путём.

В пресс-службе компании предупредили, что обновить приложение Белкарт Pay нужно уже сегодня, 5 февраля. Старые версии уже с сегодняшнего дня перестанут работать - их попросту отключат.

“Совершать операции с использованием приложения Белкарт Pay после 5 февраля вы сможете только после установки актуальной версии приложения - 00.01.05”, - пояснили в компании.

Новую версию приложения уже можно скачать на площадках цифровых магазинов приложений Google Play и AppGallery.

Кстати, сегодня клиенты сразу двух белорусских банков в четверг могут столкнуться с проблемами с платёжными картами. У одного банка на утро намечены плановые технологические работы, у другого с вечера наблюдается технический сбой.

Сразу у двух белорусских банков возникли перебои с картами