Белорусские генетики пообещали в "Год женщины" бороться с фотостарением кожи

Опубликовано: 05.01.2026 15:09 , Обновлено: 05.01.2026

В Институте генетики НАН РБ в связи с объявлением 2026 года "Годом белорусской женщины" отчитались, что делают на благо здоровья белорусок. Там заявили, что "последовательно вносят вклад в укрепление роли" женщин в стране посредством работы над улучшением здоровья и наследственности.

В Институте отчитались, что внедрили генетические исследования для выявления “социально значимых заболеваний”. Среди них там назвали укрепление репродуктивного здоровья. Для этого в институте проводят “комплексное генетическое обследование женщин с невынашиванием беременности и репродуктивными потерями”.

В учреждении НАН РБ не уточнили кто может им воспользоваться, однако рассказали, что в 2025 год генетические исследования по разным направлениям в Институте прошли более 1500 женщин.

Также учёные заявили, что анализируют наследственные особенности, влияющие на фотостарение кожи, пигментацию и воспалительные процессы. По своим представителей Института генетки, таким образом они научно обоснованно подходят к “вопросам сохранения молодости, здоровья и качества жизни”.

[inf]Фотостарение — это научное понятие, которое означает преждевременное старение кожи, вызванное воздействием ультрафиолетового излучения (солнце, солярии). Оно повреждает коллагеновые волокона и приводит к появлению глубоких морщин, пигментных пятен, сухости и потере упругости.

Чтобы избежать фотостарения, медики советуют использовать солнцезащитный крем, носить защитную одежду, шляпы и солнцезащитные очки, а также избегать пребывания на активном солнце. Такая проблема здоровья характерна в основном для стран в южных широтах.[/inf]

Учёные не стали вдаваться в подробности, каких практических результатов добились на почве борьбы со старением кожи и где можно воспользоваться новыми научными плодами.