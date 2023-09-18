Белорусам приготовиться? Эксперты назвали даты нового полярного сияния

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Опубликовано: 18.09.2023 16:06 , Обновлено: 18.09.2023

Полярное (северное) сияние — довольно редкое явление для Беларуси. Поэтому новости о его приближении вызывают особый интерес и волнение у многих. Эксперты полагают, что Солнце снова стало активным, что повысило вероятность появления Aurora Borealis (Аврора бореалис) и в нашей стране. В какие дни сентября у белорусов появится новый шанс полюбоваться полярным сиянием?

Aurora Borealis (северное сияние) — это явление, связанное с геомагнитными бурями на Солнце. Чаще всего его наблюдают в высоких широтах, особенно за Полярным кругом. Однако при благоприятных условиях его можно наблюдать в средних и даже низких широтах.

[info_b]Для того, чтобы она была видна в нашей стране, необходимо наличие нескольких факторов, в том числе высокой солнечной активности и корональных выбросов солнечной массы, достигающих Земли.[/info_b]

В Беларуси в ночь на 13 сентября зафиксировали северное сияние. Что произошло?

Так, эксперты портала Astroblogger сообщили о возможности повторного появления полярного сияния в Польше. А это значит, что также высок шанс увидеть его и в Беларуси.

По словам специалистов, это связано с выбросом корональной массы, который может привести к магнитной буре. Они отметили, что «активные полярные сияния возможны» с 18 по 20 сентября. При этом 19 сентября шансы самые большие.

Однако “из-за сложности явления и множества факторов, которые могут повлиять на его возникновение, точно предсказать появление северного сияния нельзя”. Кроме того, возможность увидеть сияние зависит и от погоды.

Напомним, из-за высокой солнечной активности Aurora Borealis появилась в Беларуси в середине сентября 2023 года. До этого полярное сияние видели в апреле.

https://youtu.be/oCPW4x_TRkE