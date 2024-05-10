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Учёные предупредили о сильнейшей геомагнитной буре «каннибальского типа». К чему готовиться?

Учёные предупредили о сильнейшей геомагнитной буре «каннибальского типа». К чему готовиться?
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Астрофизики и метеорологи предупредили жителей Земли о сильнейших геомагнитных бурях, которые, по их расчётам, накроют Землю в ближайшие выходные, 11 и 12 мая. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) уже повысил класс магнитной бури до G4, то есть "очень сильной", а метеорологи пояснили, что нынешний выброс корональной массы на Солнце (CME) - "каннибальского типа", которые известны своими "печальными последствиями".

Грядущая геомагнитная буря связана с гигантским солнечным пятном AR3664, которое начало активные выбросы CME в сторону Земли. По словам специалистов, солнечное пятно AR3664 стало настолько большим, что уже может соперничать с огромным пятном Кэррингтона, которое вызвало мощнейшую за историю наблюдений геомагнитную бурю на Земле в 1859 году, получившую название “Событие Кэррингтона” или “Солнечный супершторм”.

По словам специалистов, если бы такой “Солнечный супершторм” произошёл в наши дни, в большой долей вероятности он привёл бы к “интернет-апокалипсису”.

Специалисты пояснили, что штормы класса Кэррингтона случаются раз в 40–60 лет, но серьёзные и потенциально опасные CME происходят только в том случае, когда Земля оказывается под прямым ударом. Сейчас же, по оценкам экспертов, в сторону планеты движутся как минимум три штормовых облака солнечного вещества.

Гигантское солнечное пятно AR3664 на Солнце
Гигантское солнечное пятно AR3664 на Солнце
Гигантское солнечное пятно AR3664 на Солнце
Гигантское солнечное пятно AR3664 на Солнце
Пятно AR3664 на Солнце и пятно Кэррингтона
Пятно AR3664 на Солнце и пятно Кэррингтона

Белорусам приготовиться к новой порции полярных сияний 11-12 мая?

“Согласно прогнозу NOAA, первый CME достигнет Земли поздно вечером 10 мая. Дополнительные CME прибудут 11 и, возможно, 12 мая. В эти три дня могут возникнуть геомагнитные бури от небольших до сильных”, - рассказали авторы телеграм-канала Nadvorie.

Согласно последним данным, пик бури с интенсивностью G4 придется на до полуденные часы 11 мая, а само пятно, которое растянулось почти на 200 тыс. км и теперь превышает ширину Земли в 15 раз, уже можно заметить даже без телескопа, сквозь специальные затемненные солнечные очки.

“Прогнозная модель NOAA предсказывает, что два или три из этих СМЕ при подлете к Земле могут слиться и образовать, так называемый единый СМЕ-каннибал, который ударит по земной магнитосфере в ранние часы 11 мая. СМЕ-каннибальского типа печально известны тем, что могут вызвать сильные геомагнитные бури и яркие северные сияния не только в полярных, но даже в более низких широтах”, - пояснили авторы телеграм-канала Nadvorie, предупредив, что в случае ясной погоды, “полярное сияние запросто будет видно и на территории Беларуси”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что число солнечных пятен, играющих ключевую роль в появлении северного сияния, резко возросло с конца 2022 года. Тенденции за последние 18 месяцев говорят о том, что северные сияния будут возникать чаще в ближайшем десятилетии и будут наблюдаться в большем количестве мест на Земле, пояснил учёный Университета Колорадо в Боулдере Марк Миш.

Учёный рассказал, почему белорусы буду чаще видеть северное сияние

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