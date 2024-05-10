Учёные предупредили о сильнейшей геомагнитной буре «каннибальского типа». К чему готовиться?

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Опубликовано: 10.05.2024 09:30 , Обновлено: 10.05.2024

Астрофизики и метеорологи предупредили жителей Земли о сильнейших геомагнитных бурях, которые, по их расчётам, накроют Землю в ближайшие выходные, 11 и 12 мая. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) уже повысил класс магнитной бури до G4, то есть "очень сильной", а метеорологи пояснили, что нынешний выброс корональной массы на Солнце (CME) - "каннибальского типа", которые известны своими "печальными последствиями".

Грядущая геомагнитная буря связана с гигантским солнечным пятном AR3664, которое начало активные выбросы CME в сторону Земли. По словам специалистов, солнечное пятно AR3664 стало настолько большим, что уже может соперничать с огромным пятном Кэррингтона, которое вызвало мощнейшую за историю наблюдений геомагнитную бурю на Земле в 1859 году, получившую название “Событие Кэррингтона” или “Солнечный супершторм”.

По словам специалистов, если бы такой “Солнечный супершторм” произошёл в наши дни, в большой долей вероятности он привёл бы к “интернет-апокалипсису”.

Специалисты пояснили, что штормы класса Кэррингтона случаются раз в 40–60 лет, но серьёзные и потенциально опасные CME происходят только в том случае, когда Земля оказывается под прямым ударом. Сейчас же, по оценкам экспертов, в сторону планеты движутся как минимум три штормовых облака солнечного вещества.

Гигантское солнечное пятно AR3664 на Солнце

Гигантское солнечное пятно AR3664 на Солнце

Пятно AR3664 на Солнце и пятно Кэррингтона

Белорусам приготовиться к новой порции полярных сияний 11-12 мая?

“Согласно прогнозу NOAA, первый CME достигнет Земли поздно вечером 10 мая. Дополнительные CME прибудут 11 и, возможно, 12 мая. В эти три дня могут возникнуть геомагнитные бури от небольших до сильных”, - рассказали авторы телеграм-канала Nadvorie.

Согласно последним данным, пик бури с интенсивностью G4 придется на до полуденные часы 11 мая, а само пятно, которое растянулось почти на 200 тыс. км и теперь превышает ширину Земли в 15 раз, уже можно заметить даже без телескопа, сквозь специальные затемненные солнечные очки.

“Прогнозная модель NOAA предсказывает, что два или три из этих СМЕ при подлете к Земле могут слиться и образовать, так называемый единый СМЕ-каннибал, который ударит по земной магнитосфере в ранние часы 11 мая. СМЕ-каннибальского типа печально известны тем, что могут вызвать сильные геомагнитные бури и яркие северные сияния не только в полярных, но даже в более низких широтах”, - пояснили авторы телеграм-канала Nadvorie, предупредив, что в случае ясной погоды, “полярное сияние запросто будет видно и на территории Беларуси”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что число солнечных пятен, играющих ключевую роль в появлении северного сияния, резко возросло с конца 2022 года. Тенденции за последние 18 месяцев говорят о том, что северные сияния будут возникать чаще в ближайшем десятилетии и будут наблюдаться в большем количестве мест на Земле, пояснил учёный Университета Колорадо в Боулдере Марк Миш.

Учёный рассказал, почему белорусы буду чаще видеть северное сияние