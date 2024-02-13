"Белорусские пингвины" - В центре Минска заметили странных птиц

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Опубликовано: 13.02.2024 08:07 , Обновлено: 13.02.2024

В центре Минска у одной из станций метро прохожие заметили необычных для городских пейзажей птиц. Там, где обычно можно наблюдать вездесущих голубей или воробьев, на газоне у заснеженных кустарников сбились в стайку округлые птахи - коричневые с рябым вкраплением и рыжеватыми боками.

Зрители, шутя, выдвигали самые невероятные предположения, называя снятых на видео пернатых попугаями, киви, перепелками, “родителями” воробьев или голубей и даже “белорусскими пингвинами”.

“Рябчики прилетели…Ананасы и шампанское за вами”, - написала одна из зрительниц.

Впрочем, многие комментаторы рассекретили “пернатый патруль”, опознав в них серую куропатку.

“На зиму многие из них перебираются с полей в города и деревни”, - объяснил один из зрителей, а другой с грустью добавил, что куропатки “раньше на опушках лесных жили, а теперь негде”.

[info_b]Куропатки - род птиц из подсемейства фазанов, являются объектом спортивной и промысловой охоты. Птицы - оседлые и, как правило, живут в открытой местности. Питаются разнообразными семенами и мелкими насекомыми. Гнёзда устраивают на земле в виде выстланных углублений, расположенных в укромных местах. [/info_b]

Между тем, в комментариях люди рассказали, что замечали таких же птиц и в других локациях Минска, а также в других белорусских городах.

“У нас на ледовом в Бобруйске такие же куропаточки бегают”, - поделился один из зрителей.

Ранее Телеграф рассказал, как прошлой осенью необычную птицу заметили на третьем этаже здания факультета журналистики БГУ. Вместо привычных городских пернатых — воробьёв, синичек и вездесущих голубей — в окна заглядывала… ушастая сова! Этот вид для Беларуси хоть и не редкий, но встретить её в самом центре оживленного города да ещё средь бела дня — большая удача.

«Хороший знак» — В центре Минска средь бела дня сняли на видео ушастую сову