Украинцы платят взятки, чтобы их взяли на фронт

Опубликовано: 24.10.2022 12:13 , Обновлено: 24.10.2022

Некоторые украинцы, которые добровольно захотели попасть на фронт и дать отпор российским войскам, платят для этого взятки. Об этом заявил изданию «Страна» источник в военной сфере.

Он отметил, что до сих пор как таковой всеобщей мобилизации в Украине не было. Армию формировали из бойцов, которые на 24 февраля уже служили (по открытым данным — 250 тыс. человек) и резервистов первой и второй очереди (от 150 до 200 тыс. человек). Кроме того, по его словам, было много добровольцев, а также территориальная оборона.

«Нередко были случаи, когда даже добровольцев военкоматы заворачивали. А некоторые даже платили взятки, чтоб попасть в армию – тем более, что зарплаты очень хорошие, особенно по нынешним временам», — заявил собеседник издания.

[info_b]Полный текст о том, как проходит мобилизация в Украине, читайте по ссылке.[/info_b]

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