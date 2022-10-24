Появилось видео, как российский военный грузовик пытался прорваться сквозь украинские танки

🎥 Видео

Опубликовано: 24.10.2022 11:09 , Обновлено: 24.10.2022

Украинские тг-каналы опубликовали видео боя от первого лица. На нем видно, как российские военные на грузовиках пытаются прорваться мимо украинских танков.

Неспециалист мало что поймет в этом ролике. Может показаться, что на нем один большой хаос. Но военные быстро сообразят, что происходит.

Непонятно, почему россияне решили идти напролом на украинские танки. Видимо, они не могли отступить. Возможно, у них за спиной было препятствие, или украинцы наступали с другой стороны. Русские поставили все на одну карту и поехали прямо на танки.

Судя по видео, закончилось для них все не очень хорошо. Машина, тянувшая за собой ещё и гаубицу, съезжает с дороги и останавливается. А на ней видны следы от пуль.

В описании к видео, которое репостили уже и польские СМИ, говорится, что бой происходит по Херсоном.

https://twitter.com/technicznybdg/status/1584074604267851776

Ранее Телеграф сообщил, что в Украине в небе летает только военная техника - как украинская, так и российская. И старается это делать очень невысоко, чтобы не попасть под удар ПВО. Но такое видео вы ещё не видели.

В Украине показали полет «Крокодила» прямо между машин