В российских магазинах появились свечки, которые «скрывают» от военкомата

📷 Фото

Опубликовано: 28.09.2022 15:13 , Обновлено: 28.09.2022

После объявления «частичной мобилизации» в одном из эзотерических магазинов России заметили свечу «Забудь меня военкомат». Продавцы обещают, что она спасет владельца от призыва.

В описании к товару сказано, что свеча «замораживает отношения с военкоматом». Эзотерики обещают, что военкомы просто «забудут про вас». Но у нее есть и другие «функции». Например, «притягивать в жизнь благоприятное стечение обстоятельств и нужные ситуации», а также «позволяет жить комфортно».

В самой свече ничего необычного нет. Разве то, что она красного цвета и со звездой непонятной формы.

Стоит такой волшебный оберег 750 российских рублей.

Кстати, на продажу свечки отреагировали в Русской православной церкви. Там призвали относится к ним с отвращением. Все потому, что по словам представителя РПЦ, эзотерика разрушает личность, парализует свободу человека, угнетает его волю и приводит к «потере человеческого облика».

Ранее Телеграф писал, что Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, призвал россиян, мобилизованных на боевые действия в Украине, не бояться там умереть. «Христос воскрес и вы воскреснете», — заявил он

Глава РПЦ Кирилл призвал россиян не бояться умирать в Украине — «Вы воскреснете»