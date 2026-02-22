Ученые впервые обнаружили генетические мутации у детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Опубликовано: 22.02.2026 12:42 , Обновлено: 22.02.2026

Спустя почти сорок лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС последствия для здоровья не только самих ликвидаторов, но и их потомков, остаются предметом наблюдений и исследований учёных. Новые данные свидетельствуют, что у детей участников ликвидации радиоактивной аварии проявились генетические мутации.

Международная группа ученых впервые [link href=“https://www.nature.com/articles/s41598-025-07030-5” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] представила [/link] научные доказательства того, что ионизирующее излучение, воздействию которого подверглись ликвидаторы аварии, приводит к генетическим изменениям у хм потомков.

Результаты исследования Боннского университета, опубликованные в авторитетном научном журнале Nature Scientific Reports, свидетельствуют, что у потомков работников, участвовавших в ликвидации последствий аварии 1986 года есть так называемые кластерные мутации (cDNM). Имеется ввиду, что у людей обнаружены две или более мутации, расположенных близко друг к другу в ДНК.

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«Мы обнаружили, что количество cDNM значительно увеличилось у потомков облученных родителей, и наблюдали потенциальную связь между оценками дозы облучения и количеством cDNM у соответствующего потомства», — говорится в статье.

Исследование, обобщенное порталом Science Alert, объяснило механизм возникновения этих мутаций. Учёные полагают, что радиация способствует образованию в организме так называемых активных форм кислорода, которые могут разрывать цепи ДНК. Неточное восстановление этих разрывов и приводит к формированию кластерных мутаций у потомков пострадавших от радиации родителей.

В ходе исследования учёные проанализировали данные секвенирования геномов трех групп. Основную группу составили 130 потомков ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вторую группу — 110 детей немецких операторов военных радаров, которые, предположительно, подвергались воздействию случайного излучения. Контрольную группу составили 1275 человек, чьи родители не подвергались радиационному воздействию.

Результаты показали значительную разницу в частоте мутаций. В среднем ученые обнаружили 2,65 cDNM на одного ребенка в чернобыльской группе, 1,48 на одного ребенка в группе немецких операторов и всего 0,88 на одного ребенка в контрольной группе. Исследователи не исключили, что показатели могли быть несколько завышены из-за фонового шума данных, однако даже после статистических корректировок разница остается существенной.

Несмотря на обнаруженную связь, ученые привязали не драматизировать и не ждать от таких мутаций критических последствий для здоровья, так как подавляющее большинство выявленных мутаций не несут ему угрозы. Учёные объяснили это тем, что мутации локализуются в так называемой «некодирующей» ДНК, которая не отвечает за синтез белков, в отличие от генов, где мутации могут привести к развитию заболеваний.

«Отрадно то, что риск для здоровья от этих мутаций должен быть относительно невелик, — говорится в статье. — Установлено, что дети облученных родителей не имеют повышенного риска развития определенных заболеваний».

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