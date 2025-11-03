Загадка синих собак в Чернобыле раскрыта. И это не радиация

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Опубликовано: 03.11.2025 11:36 , Обновлено: 03.11.2025

В интернете неделю назад стали вирусными фотографии собак из Чернобыля с ярко-синей шерстью. Многие пользователи испугались, подумав, что это мутация из-за радиации. Но украинские специалисты быстро дали разгадку, и она гораздо проще и безопаснее, чем кажется.

Оказалось, что синий цвет шерсти — это не результат радиации и не мутация. Так специалисты метят собак, которых уже стерилизовали. Сергей Киреев, глава «Экоцентра», который следит за зоной отчуждения, всё объяснил.

Он назвал слухи о радиационных мутациях «чушью» и подтвердил: специальная краска, которую используют для маркировки, полностью безопасна для животных.

Зачем это вообще нужно?

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году людей отселили из близлежащих городов и сёл, а многие их домашние питомцы остались. С тех пор популяция бродячих собак в зоне выросла.

Чтобы контролировать их численность, волонтёры отлавливают животных, стерилизуют их, а потом выпускают обратно. Яркая синяя метка помогает понять, какая собака уже прошла через эту процедуру, чтобы не ловить её снова по ошибке.

Ранее Daily Mail ссылаясь на волонтёров, сообщали о «загадочных синих собаках», которые «поразили учёных». Исследователи тогда действительно предположили, что животные могли контактировать с какими-то химическими веществами.

В общем, синие собаки в Чернобыле — это не повод для тревоги, а пример работы волонтёров, которые заботятся о животных.