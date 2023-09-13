«Лишь 2%» смогут сделать это за 7 секунд. Найдите на картинке мяч

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Опубликовано: 13.09.2023 13:24 , Обновлено: 30.11.2023

Вы наверняка видели множество видов оптических иллюзий. Они завораживают, захватывают внимание и бросает вызов нашему мозгу. Недавно в Сети показали еще одно такое изображение, на котором нужно быстро найти спрятанный предмет.

Картинка ниже — это головоломка как для детей, так и для взрослых. На ней — бабушкина гостиная с разноцветными клубками пряжи. Бабушка вяжет, а на столе стоит чайный сервиз.

Однако задача — найти мяч. Говорят, что “только 2% людей могут сделать это за 7 секунд”.

Поначалу заметить мяч довольно сложно, поскольку он хорошо замаскирован. Однако через несколько секунд поисков вы должны все понять.

Если вам сложно обнаружить мяч в гостиной бабушки, то мы поможем.

[info_b]Исследования показывают, что чем больше вы упражняете свой мозг, решая сложные головоломки, тем умнее становитесь. Оптические иллюзии всегда дают увлекательное представление о том, как работает наш мозг. Особые сочетания цвета, света и узоров могут обмануть наш мозг и заставить его воспринимать то, чего на самом деле нет.[/info_b]

Только 3 человека из 10 могут сделать это. Найдите на картинке собаку за 5 секунд

Правильный ответ

На самом деле мяч спрятан на диване, на котором сидит бабушка. Для удобства мы обвели его черным на картинке ниже:

Смогут только самые зоркие. Найдите на картинке водителя за 6 секунд