Лишь 1% людей сможет это сделать. Найдите цифру 8 за 2 секунды

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Опубликовано: 26.08.2023 12:47 , Обновлено: 30.11.2023

Издание Daily Star попросило генераторг изображений искусственного интеллекта Midjourney создать разрушающую мозг оптическую иллюзию, которая сбивает с толку. Задача заключается в том, чтобы найти на картинке цифру 8.

Все головоломки, независимо от вашего интеллекта, созданы для того, чтобы подвергнуть ваше зрение (и не только) серьезным испытаниям. Но это изображение просто “взрывает мозг”.

На изображении показана оптическая иллюзия в стиле «Матрицы» с цифрами 0 и 1, выделенными зеленым цветом на черном фоне. Но где-то на снимке скрывается цифра 8, и вы должны найти ее в течение двух секунд, пишет Daily Star.

Также издание попросило ChatGPT объяснить, что будет означать, если вы справитесь с задачей. Сервис ответил, что:

во-первых, это предполагает невероятно острое зрительное восприятие, поскольку вы способны быстро обрабатывать информацию.

может означать, что ваш мозг способен практически мгновенно распознавать закономерности — навык, ценный во многих повседневных задачах.

Правильный ответ

Ранее Телеграф публиковал картинку попроще. На ней нужно найти гонщика за 6 секунд.

Смогут только самые зоркие. Найдите на картинке водителя за 6 секунд