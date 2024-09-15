"У нас по дороге валяются" - На Жабинковском сахарном заводе показали горы, которые "пахнут деньгами"

🎥 Видео

Опубликовано: 15.09.2024 18:36 , Обновлено: 15.09.2024

В TikTok опубликовали ролик, где показали горы, которые "пахнут деньгами", а именно из сахарной свеклы. Видео разместили в аккаунте Жабинковского сахарного завода, что на Брестчине. Комментаторы оценили и горы, и запах.

На видео сотрудник завода вдыхает запах свеклы со словами “Запах денег”. Ролик сопроводили следующей подписью: “Каждый уважающий себя работник ОАО “Жабинковский сахарный завод” в начале сезона”. Осенью как раз наступает время сбора сахарной свеклы.

“Запах 2,40 рубля за кило”, - ответил в комментариях пользователь TikTok.

“Ого, реально из свеклы?” - не поверила другая.

“Валяются по дороге и летят прямо на встречные. Я сейчас боюсь ездить”, - пожаловалась третья. Еще один комментатор рассказал, что однажды “поймал на встречке на полной скорости свеклу в бампер”. “Запах потраченных денег”, - отметил он.

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Кто-то же интересовался, ощущают ли “запах денег” те, кто выращивал эту свеклу. Другой комментатор рассказал, что “этот “запах денег” порой за километры чувствуется”.

“У меня из окна видно вот такие горы”, - похвасталась еще одна пользовательница.

“Можно сварить 40-градусное варенье”, - предложил способ использования сахарной свеклы юзер TikTok.

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