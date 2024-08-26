Зачем класть возле сыра сахар? Этот лайфхак собрал в TikTok 2,2 млн просмотров

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Опубликовано: 26.08.2024 12:43 , Обновлено: 26.08.2024

Сыр - один из самых популярных среди белорусов (и не только) продуктов, который может своим разнообразием вкусов и текстур. Однако мало кто знает, что всегда стоит класть к бруску сыра кубик (или ложку) сахара. Этот способ оценили пользователи TikTok — видео с ним собрало 2,2 млн просмотров, десятки тысяч лайков, тысячи сохранений и сотни комментариев.

“Почему я узнал об этом только в свои 43?”, — спросил автор ролика, который постоянно кладет к сыру сахар. Зачем?

Все дело в хранении. По словам пользователя, если хранить сыр в пакете, то он быстро плесневеет. Лучше класть продукт в контейнер, а к нему — кубик сахара.

“Сахар вытянет на себя лишнюю влагу”, — отметил автор. Из-за нее сыр в холодильнике и портится.

28 тысячам пользователей TikTok лайфхак понравился. А в комментариях некоторые посоветовали свои способы, как сохранить сыр подольше. Например, обворачивать ее в пергаментную бумагу для запекания. Или разрезать на небольшие кусочки и положить в морозильную камеру, а доставать по необходимости.

Кто-то посоветовал просто покупать столько сыра, сколько можно съесть за 2-3 дня.

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Как правильно хранить сыры в холодильнике?

Напомним, что только правильное хранение сыра обеспечит сохранение вкуса и аромата, приобретенных в период созревания. На что следует обратить внимание, кладя кубики или ломтики сыра в холодильник?

Сырные продукты, как и любой другой пищевой продукт, имеют определенный срок годности , и их нельзя хранить слишком долго после открытия оригинальной упаковки, отметили производители молочных продуктов Stara mleczarnia.Ключевое значение имеют следующие факторы:

температура;

влажность.

Температура хранения сыра

Сыры любят легкую прохладу, но не холод. Идеальная температура хранения для большинства сыров составляет от 2 до 6 градусов.

Свежие сыры, например моцареллу, поместите в самое холодное место холодильника, то есть на самый низ. Твердые или полутвердые сыры , такие как чеддер, эмменталь или пармезан, предпочитают немного «более теплую» среду — размещайте их на верхних полках холодильника.

[info_b]Стоит знать, что сыр впитывает запахи из окружающей среды. Рекомендуется защитить их пищевой фольгой или хранить в контейнере для хранения сыра.[/info_b]

Слишком высокая температура может ускорить рост бактерий, а слишком низкая может повлиять на структуру и вкус сыра.

Влажность при хранении сыра

Влажность может быть важна при хранении некоторых видов сыра. Голубым или сливочным сырам необходима влага, чтобы сохранить свою характерную консистенцию и вкус. Настоящему любителю сыра следует приобрести специальный контейнер с регулируемой влажностью.

Для правильного хранения сыра также пригодится пергаментная бумага или фольга. Такая защита позволяет сыру свободно дышать и в то же время обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды и проникновения ароматизаторов в холодильнике. Однако стоит избегать чрезмерной влажности, которая может способствовать развитию плесени.

Что указывает на то, что сыр испортился?

Любые изменения внешнего вида или запаха сыра могут указывать на порчу. Если на белом сыре появляется желтое пятно, а на желтом — зеленоватые или синие пятна, это означает, что сыр испортился. Голубой сыр тоже может испортиться.

Стоит знать, что нарезанный сыр можно хранить около 4 дней, а нарезанный сыр – около 2 недель.

Также помните, что нельзя трогать сыр грязными руками и не резать его ножом, который ранее использовался для других продуктов. Такие действия заставляют переносить бактерии на сыр и ускоряют его порчу. У каждого типа сыра могут быть особые требования к хранению.

Ранее Telegraf.news писал, что сыр можно заморозить. Но следует помнить о некоторых важных правилах. В противном случае и продукт, и вы можете столкнуться с неприятными последствиями. Речь идёт о так называемой жёлтом сыре полутвердых и твердых сортов. Например, пускай это будет сливочный или пошехонский. Но мы упомянули и другие, чуть-чуть.

Можно ли хранить в морозилке белорусские сыры? Есть пару важных правил