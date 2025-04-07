"Тяжкий грех" - Священник из Слонима развеял 4 популярных мифа про Благовещение

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Опубликовано: 07.04.2025 09:27 , Обновлено: 07.04.2025

7 апреля православные белорусы отмечают один из важнейших праздников в церковном календаре – Благовещение Пресвятой Богородицы. Вопреки сложившейся церковной традиции, этот день оброс множеством мифов и примет, которые прижились в массовом сознании. Журналистка Telegraf.news поговорила со священником Павлом Моряковым из Слонима, чтобы развеять самые популярные заблуждения, и узнала, какими традициями и смыслом действительно стоит наполнить этот день.

В народе церковные даты нередко смешиваются с языческими поверьями и приметами, которые на самом деле идут вразрез с истинным значением православных праздников. Более того, как отметил священник Павел Моряков, некоторые прижившиеся в массах ритуалы и вовсе тянут на тяжкий грех. Какие же мифы овеяли Благовещение?

Что за праздник Благовещение Пресвятой Богородицы?

[info_b]Павел Моряков — священник Спасо-Преображенского собора города Слонима. Православный блогер в Instagram и TikTok.

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Благовещение — это христианский праздник, который дословно означает «благую весть» и отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю). Его истоки восходят к событиям, описанным в Евангелии от Луки, а именно к встрече архангела Гавриила с Марией.

“В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии с радостной вестью о том, что она станет Матерью Спасителя. Неспроста это торжество празднуется за 9 месяцев до Рождества Христова”, - рассказал отец Павел.

В православной традиции Благовещение относится к числу двунадесятых праздников и, как и многие другие праздники, овеян мифами и недоразумениями.

Миф 1: Нельзя заниматься рукоделием и отправляться в путешествие

Фото: Pixabay

Запрет на рукоделие в массовом сознании стойко ассоциируется с религиозными праздниками, однако часто не имеет под собой никакого основания, отметил священник Павел Моряков.

“Это, конечно же, заблуждение. Если человек сходил на службу, помолился, то ничего страшного в том, чтобы заняться своим хобби, нет. Также никто не запрещает ездить куда-то в этот день. Если есть необходимость куда-то съездить, как и в любой другой день, помолитесь и с Богом отправьтесь в путь”, - пояснил отец Павел.

Миф 2: Нельзя давать деньги в долг

Фото: moop.1prof.by

“Не давай денег в долг, а то у самого их не будет”, - гласит ещё одно народное поверье, но и оно не правдиво. Более того, нежелание помочь ближнему, когда тот в этом нуждается, никак не соотносится с православием.

“У каждого из нас в жизни случаются моменты, когда мы нуждаемся в помощи. Если мы откажем нуждающемуся, то действительно сделаем вред своей душе. Божья Матерь будет только рада, если мы совершим доброе дело в этот светлый праздник”, - разъяснил священник.

Миф 3: Освещённой просфорой можно угощать животных и удобрять землю

Фото: vk.com/hram.klad

Накануне Благовещения некоторые верующие пекут благовещенские просфоры дома. Затем хлеб освещают в храме, после чего едят сами и угощают животных. Считается, что тот, кто съел эту просфору, счастливо проведет год. Кто-то даже закапывает просфору в землю или добавляет её крошки в зерно при посеве, рассчитывая получить более богатый урожай. Как отмечает Павел Моряков, эти обычаи берут своё начало с давних времён и имеют языческие корни.

“Просфора — это богослужебный хлеб, и давать его животным или закапывать в землю ради хорошего урожая — тяжкий грех”, - пояснил священник.

Если же освящённую просфору не съели или она заплесневела (что бывает крайне редко), то её следует отнести в храм.

“Просфоры обычно не плесневеют, они становятся очень твердыми. Поэтому их можно размочить и съесть”, - добавил отец Павел.

Миф 4: В Благовещение молитвы имеют особую силу

Фото: Rex

Согласно ещё одному поверью, в этот день небо открыто, и все молитвы имеют особую силу; однако это ещё одно заблуждение, убеждён отец Павел.

“Небо открыто для нас каждый день, вне зависимости от праздников. Бог слышит нас всегда, и выбирать дни, когда небо «открыто» и «закрыто», не имеет ничего общего с действительностью”, - объяснил священник.

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Как стоит отпраздновать Благовещение?

Как рассказал отец Павел, в этот день нужно отбросить все домашние заботы и посетить Божественную Литургию, чтобы с молитвой встретить этот день.

Доброй традицией на Благовещение является выпускать птиц в небо, в особенности голубей, которые олицетворяют благую весть о рождении Спасителя, которую архангел Гавриил принес Богородице.

“Давайте будем внимательны и не будем поддаваться мифам, которые могут затмить свет этого праздника. Пусть каждый из нас, отмечая Благовещение, откроет свое сердце для доброты и сострадания, следуя примеру Пречистой Девы Марии”, - добавил священник.

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