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Что нельзя делать во время Великого поста? Священник объяснил, нужно ли воздерживаться от секса

Что нельзя делать во время Великого поста? Священник объяснил, нужно ли воздерживаться от секса
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С наступлением весны православные белорусы начинают подготовку к Великому посту — самому строгому и продолжительному из постов. Журналистка Telegraf.news обсудила со священником Павлом Моряковым, какой смысл скрыт в православном посте, а также что следует делать верующим с питанием, семейной жизнью и своими страстями в это время.

В 2025 году Великий пост начинается 3 марта и длится до 19 апреля. Это время покаяния и подготовки каждого христианина к празднованию Светлого Христова Воскресения.

Зачем поститься?

[info_b]Павел Моряков - священник Спасо-Преображенского собора города Слонима. Православный блогер в Instagram и TikTok.[/info_b]

Как объяснил священник Павел Моряков, суть поста заключается не только в воздержании от мясных, молочных и продуктов животного происхождения, как может показаться некоторым.

“Пост — это не сжигание лишних калорий, это сжигание наших грехов. Любой пост в первую очередь духовный, а потом уже телесный. Нужно пересмотреть свое отношение к другим людям, стать более внимательным и терпеливым по отношению к ним. Приняв решение поститься, православный христианин вступает на тяжелый и тернистый путь. Это время, когда мы можем посмотреть на свою душу, излечить её от греха и почувствовать настоящую близость к Богу”, — объяснил отец Павел.

Он также подчеркнул, что каждый постящийся должен задаться вопросом, для чего ему это нужно.

“Пост — это духовная борьба со своими страстями, и для того, чтобы в этом был смысл, нужно действительно желать эти страсти побороть”, — пояснил священник.

Таким образом, кроме телесного очищения, каждый человек может пересмотреть многие аспекты своей жизни и поставить цель справиться с греховными страстями, в том числе и со своими пагубными привычками. Например:

  • бросить пить,
  • бросить курить,
  • поменьше сидеть в гаджетах,
  • уделять больше времени своим родным и близким,
  • научиться молиться,
  • научиться прощать и т.п.

Может ли духовный пост быть отвязан от телесного?

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Как отметил Павел Моряков, несмотря на то, что самой главной частью поста является его духовная сторона, не стоит умалять роль и телесного поста, т.к. он также играет важную роль в духовной борьбе.

“Когда человек пытается духовно бороться в пост, но для тела ничего не делает духовно полезного, то ему будет намного сложнее бороться с грехом. Когда тело расслаблено, человек начинает попросту лениться”, — объяснил священник.

[info_b]В то же время он подчеркнул, что беременным, кормящим матерям, детям, пожилым людям и людям, страдающим какими-либо заболеваниями, при которых поститься противопоказано, соблюдать телесный пост в полной мере необязательно. Послабления допустимы.[/info_b]

Как подготовиться к посту?

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

“Каждый человек абсолютно индивидуален в духовном и физическом смысле. И когда человек неподготовленный, не имеющий понятия о молитве начинает усиленно поститься, его организм может очень быстро истощиться и пост превратится скорее в мучение, чем во что-то душеспасительное и полезное”, - подчеркнул священник.

Для того чтобы пост прошёл хорошо, к нему нужно заранее подготовиться. Отец Павел в связи с этим даёт следующие рекомендации.

Первое, что нужно сделать, — это поставить перед собой конкретную цель. Например: побороть какую-либо дурную привычку, стать более терпеливым и т.п.

Второе — обеспечить постепенную подготовку к посту. Первым делом следует отказаться от тяжёлой пищи, ограничить себя в употреблении сладостей и различных лакомств.

“Поставьте перед собой цель: читать утренние и вечерние молитвы, изучать Библию, посещать Церковь, начинайте потихоньку преображать себя. Чем раньше вы начнёте, тем легче вам будет войти в Великий пост «веселыми ногами», — дал советы по подготовке к посту священник.

В православном календаре можно увидеть рекомендации по поводу пищи, которая разрешена в тот или иной день. Это послужит ориентиром для верующих, которые решили поститься. Традиционно в Великий пост возбраняется есть мясное, молочное, яйца и другую пищу животного происхождения.

Нужно ли придерживаться во время поста полового воздержания?

Фото: catalog.obitel-minsk.com
Фото: catalog.obitel-minsk.com

Один из вопросов, который может волновать верующих, — как относиться к сексу во время поста. Журналистка Telegraf.news поинтересовалась у священника, что делать с этой частью жизни в Великий пост супругам и тем, кто находится в статусе “парень и девушка”.

“Воздержание от супружеской жизни в пост происходит только по взаимному согласию. Если воздержание происходит во вред, приводит к постоянным ссорам, недопониманиям, отчуждению супругов друг от друга, то в таком случае лучше исполнять свой супружеский долг. Что касается статуса “парень и девушка”, то такого понятия в Церкви нет. Либо парень и девушка женаты, либо это блуд (сожительство)”, - объяснил позицию Церкви священник.

Что делать, если в один из дней поста поддался искушению?

Противостоять своим соблазнам может быть непросто, а для того чтобы поститься, нужно проявить должную силу воли. Мы спросили, что делать, если в один из дней поста не удалось противостоять искушению, например, когда съел то, что возбраняется, или нарушил данное обещание бросить курить и сорвался. Насколько весомым грехом это считается?

“Да, это грех, и любой грех достаточно весомый, так как маленькая страсть может перерасти в огромную проблему. Но важно понимать, что мы по своей природе очень слабые. Мы часто ошибаемся и порой нарушаем обещания. Самое главное в такие моменты — не сдаваться. Нужно взять себя в руки, покаяться в грехе, идти дальше и стараться его впредь не повторять”, — объяснил отец Павел.

Ранее Telegraf.news писал о том, что ежегодно православные и католики задаются вопросом, когда же следует отмечать Пасху. От года к году дата меняется, но иногда она может совпадать для обеих конфессий. Так, например, будет и в 2025 году. Telegraf.news разобрался, как определяется дата одного из самых почитаемых и радостных праздников в календаре христиан, и узнал, в какой день будут отмечать Пасху православные и католики.

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