Только настоящий Эйнштейн решит это за 5 секунд. Какое число будет следующим?

Опубликовано: 24.01.2025 13:43 , Обновлено: 24.01.2025

Иногда даже детские задачки могут поставить в тупик. Особенно когда есть цейтнот. Попробуйте решить эту головоломку с последовательностью чисел максимально быстро. Настоящие интеллектуалы справляются быстрее, чем за 5 секунд.

Те, кто преуспевал в математике, наверняка скучают по хитроумным задачкам из школьной поры. Каждая решённая задача ощущалась как маленькая победа и торжество ума. Вернуть это неподдельное чувство можно и сейчас, попробовав решить головоломки из интернета. Некоторые из них становятся настоящим вызовом для интеллектуалов. Эта простая задачка — не исключение.

Как известно, скорость решения задачи порой не менее важна, чем сам факт нахождения ответа. Попробуйте понять принцип последовательности чисел в этой головоломке и определить, каким будет следующее.

Приготовьтесь, потому что о высоком интеллекте при решении этой задачки скажет именно фактор скорости. Сможете уложиться в 5 секунд? Засеките время и приступайте.

Итак, найдите правило и следующее число:

1,2,4,7,11,?

Решение

Если вы читаете эту строку, то, вероятно, 5 секунд уже позади. Вы нашли ответ или так и не поняли, как это сделать? Помните, что только скорость, с которой вы справились при решении этой головоломки, докажет ваши превосходные навыки логического мышления и развитые творческие способности.

Что ж, пришло время проверить себя и увидеть решение.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ Прибавляем +1, +2, +3, +4 к каждому числу по очереди и получаем следующее число — 16.

Скорость очень важна, но иногда она негативно сказывается на качестве решения. Надеемся, что это был не ваш случай и вы сделали всё верно. Но даже если это не так, не огорчайтесь. Относитесь к этим задачам как к развлечению и тренируйтесь чаще. Вот увидите, ваша математическая хватка возрастёт с практикой.

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