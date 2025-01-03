Эта головоломка заставит попотеть даже прирождённых математиков. Сможете разгадать шифр с игральными кубиками?

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Опубликовано: 03.01.2025 15:25 , Обновлено: 03.01.2025

Головоломки из соцсетей всегда находят отклик у интернет-аудитории. Ведь это самый простой способ проверить свою сообразительность. Так на YouTube появилась головоломка-шифр с игральными кубиками, которая, как утверждает автор, с трудом покоряется даже прирождённым математикам. Сможете ли вы понять закономерность и найти ответ?

Головоломку с игральными кубиками опубликовал автор научно-популярного YouTube-канала Пятёрка. ру, который регулярно делится интераактивными головоломками для проверки сообразительности. В коротком видеоролике продемонстрированы разноцветные игральные кости, выложенные столбцами.

Под двумя из них написаны цифры, и нужно вычислить, какой будет цифра на месте вопросительного знака в третьем столбце.

Пользователи платформы разошлись во мнениях на ответ, выдав массу возможных вариантов, среди которых были ответы 6, 13, 2, 3, 9, 15, 12 и не только.

Многие пользователи не поняли, каким должен быть ход действий, чтобы получились заявленные под столбцами числа. Выйдет ли это у вас?

Попробуйте найти верный ответ, не подглядывая в комментарии.

Автор видеоролика не дал ответа на предложенную задачку, но некоторые всё же нашли правильный ответ. Один из комментаторов обосновал логически, как нужно решать эту головоломку-шифр и почему это решение верно.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть решение”]

Для того чтобы найти верный ответ, следует визуализировать игральный кубик и положение цифр на нём. Так, кубик, повёрнутый к лицу цифрой 3, лежит на цифре 4, а кубик, показывающий 1, с обратной стороны прячет цифру 6 и т. д. Именно скрытые от глаз цифры и нужно сложить, чтобы получить написанные на бумаге числа. Эти действия расписал под видео один из пользователей:

“4+6+2=12 3+2+1=6 Соответственно: 4+3+2=9 На стороны куба числа от 1 до 6 располагают так, что сумма чисел на диаметрально противоположных сторонах равняется 7.”

Некоторые комментаторы признались, что им “даже в голову не приходило” подобное решение.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что в TikTok завирусилось видео с задачкой, которую, по утверждению автора ролика, любит предлагать решить на своих собеседованиях Илон Маск. Пользователи соцсети выдали массу вариантов ответов, но только две версии могут быть верны. Сможете ли вы найти верное решение?

Эта «загадка Илона Маска» поставила в тупик пользователей TikTok. Сможете найти 2 правильных решения?