Эта простейшая головоломка разделила пользователей на 2 лагеря. Сможете найти правильный ответ?

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Опубликовано: 14.01.2025 16:53 , Обновлено: 14.01.2025

Как известно, математика — точная наука, и в ней нет места собственным интерпретациям. Однако, как показала эта головоломка из сети, даже простое уравнение может вызвать проблемы. Эта задачка имеет всего 4 числа, каждое из которых меньше 10, но это всё равно вызывает путаницу. Сможете ли вы найти правильное решение?

Одна из пользовательниц социальной сети Threads опубликовала хитрую математическую загадку, которая вызвала настоящее бурление в комментариях. Поиск решения для простого уравнения с 4 цифрами стал настоящим квестом с разными вариантами ответов. Интернет-пользователи спорят о том, какой из них правильный.

Фото: Threads @f7oz

Спустя полдня под постом собралось свыше 1000 комментариев пользователей сайта. Среди предложенных ответов преобладали два варианта.

Одни пользователи посчитали, что ответ уравнения равен 17, а другие уверены, что он будет равен 21.

Какой же из них верный на самом деле? Попробуйте вспомнить, как следует решать такие уравнения, чтобы понять, какой ответ правильный.

Решение

Как возможно, что при простых расчетах можно получить разные результаты? Как это обычно бывает, всё дело в порядке выполнения действий.

Давайте разберемся, что делать дальше и откуда берется расхождение в результатах.

Первая версия:

2+5(8-5) = 2+5(3) =3x2+3x5 =

6+15 =21

Вторая версия:

2+5(8-5) = 2+5x(3)=

2+15 = 17

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Если вы не забыли основные правила из школы, то должны помнить, что сначала выполняются действия в скобках, затем умножение и деление, и, наконец, сложение и вычитание.

Таким образом, правильным вариантом решения является второй способ. Это подтверждает и проверка на калькуляторе Google.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что даже те, кто в школьные годы преуспевал в математике, может ошибаться, решая, казалось бы, очевидные задачки. Эта головоломка с уравнениями разделила пользователей Сети на 2 лагеря. Её решают двумя способами, но правильный вариант находит меньшинство. Попробуйте найти его и не угодить в “ловушку”.

В этой головоломке легко угодить в «ловушку». Сможете ли вы найти решение и не промахнуться?