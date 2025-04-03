Этот кулич останется мягким и свежим надолго. Нужно добавить один доступный ингредиент

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Опубликовано: 03.04.2025 19:46 , Обновлено: 03.04.2025

Зачастую потрясающе красивый десерт вызывает горькое разочарование из-за невыразительного вкуса и сухости теста. На Пасху хочется украсить праздничный стол вкусной, нежной и сочной выпечкой, которая понравится родным и гостям. Благодаря одному ингредиенту десерт будет долго оставаться свежим и мягким.

Пасхальные куличи в разных кухнях мира

Пасха — это время, когда на столах появляется разнообразная выпечка, но наибольший интерес вызывают творожные куличи благодаря своей изысканной форме и нежному вкусу. В разных странах они имеют свои формы и вкусы.

Фото иллюстрационное

В Беларуси и России традиционно пекут кулич — дрожжевой кекс с миндалём, цукатами и орехами.

Цуреки/Фото иллюстрационное

В Греции популярны цуреки — сладкие пасхальные булочки, часто украшенные красными яйцами, символизирующими кровь Христа. В Италии на столах можно увидеть коломбу паскуале — сладкий хлеб в форме голубя.

Испанская кухня славится торрихас — десертом, напоминающим французские тосты, и моной де паскуа — сладкой выпечкой с яйцами.

Фолар/Фото иллюстрационное

В Португалии типичным деликатесом является фолар — сладкий или солёный пирог, часто с мясной начинкой. Каждое из этих хлебобулочных изделий отражает местные традиции и вкусы, показывая, как по-разному можно праздновать Пасху в разных частях света.

А мы предлагаем вам приготовить на Пасху творожный кулич. Именно благодаря творогу блюдо не засохнет на следующий день. Однако важно понимать, что его нужно хранить в холодильнике при температуре 2–4 °C. Также его стоит герметично упаковать в контейнер или любой другой подходящий вариант, чтобы защитить от воздуха и влаги.

[info_b]К слову, согласно Европейскому агентству по безопасности пищевых продуктов (EFSA), можно поместить кулич в морозильник, где он не испортиться в течение нескольких месяцев. [/info_b]

Всего одна ложка этого – и ваш яичный салат на Пасху станет шедевром. Что еще понадобится?

Рецепт творожного пасхального кулича

Фото иллюстрационное

Творожный пасхальный кулич не обязательно должен иметь однородную и гладкую структуру. Он будет вкусным, даже если не использовать миксер для приготовления теста. Просто раскрошите творог пальцами или разомните его вилкой и затем смешайте с остальными ингредиентами для теста.

Залог успеха — хороший, натуральный творог.

Для выпечки понадобится круглая форма.

Ингредиенты:

1 кг жирного или полужирного творога;

2 стакана сахара;

2 стакана пшеничной муки;

6 яиц;

семена из стручка ванили (можно заменить на искусственные аналоги);

2 полные чайные ложки разрыхлителя;

щепотка соли;

для глазури: лимонный сок и 200 г сахарной пудры;

для смазывания противня: 1 столовая ложка масла, 2 столовые ложки панировочных сухарей.

Приготовление:

Положите творог в большую миску и разомните его вилкой. Добавьте сахар и разотрите его пальцами с творогом до образования крошки. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и семенами стручка ванили. Затем смешайте муку с творогом, растёртым с сахаром. Вбейте яйца и перемешайте все ингредиенты. Форму для выпечки смажьте маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите в неё тесто и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов по Цельсию, на 40 минут. Достаньте кулич из духовки и дайте остыть на решётке. Приготовьте глазурь, смешав лимонный сок и сахарную пудру до тех пор, пока она не станет густой, но текучей. Покройте ею творожный кулич.

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