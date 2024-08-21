"Теперь в лес с бензопилой ходить?" — Белорус показал гриб-"внутриберезовик". Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.08.2024 14:47 , Обновлено: 21.08.2024

Белорус опубликовал видео, на котором показал, как девушка разламывает старую березу и достает из нее... растущий там гриб. Такое явление очевидно поразило людей — ролик менее чем за сутки набрал 1,4 млн просмотров и тысячу комментариев.

“Чистый!” — обрадовались участники видео.

“Это типа ” ВНУТРИберёзовик”??” — пошутил один из пользователей в комментариях и набрал более 2 тыс. лайков. Кто-то подкорректировал, что это “вберезовик”.

“Это же надо было умудрился его там увидеть!!! ?????????” — удивился и похвалил второй.

Третий спросил: “Что вырасти так может я верю. Но как вы его обнаружили под корой?”. На что автор видео ответил, что на поляне много грибов было, “и головка красная торчала из под коры”.

Почему белорусы не собирают «трюфель на ножке», курочки и «короля» Финляндии? Эксперт составил топ самых недооценённых грибов, растущих в Беларуси

“Что же вы делаете? Теперь мне при очередной тихой охоте придется пол леса завалить”, — отметил еще кто-то в комментариях.

Также любители “тихой охоты” пошутили, что “теперь с бензопилой ходить надо за грибами”.

К слову, некоторые люди посетовали, что грибники “пожертвовали деревом ради гриба”, на что другие заявили, что “там от дерева одно название”.

Судя по ответам автора под другими роликами в аккаунте, гриб-”внутриберезовик” и его наземных собратьев нашли в Минском районе.

Ранее Telegraf.news писал, что обилие грибов в нынешнем году и масштабы, с которыми некоторые белорусы их собирают, начали начали пугать опытных грибников. В погоне за лесным урожаем некоторые белорусы начали буквально выгребать леса и подстилку, оставляя огромные проплешины. Опытный грибник Александр Жук пожаловался на “варварский” сбор грибов и рассказал, чем оборачивается такая “тихая охота” для лесов.

Грибник обратился к белорусам с мольбой не совершать «варварскую» ошибку