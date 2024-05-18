"Как теперь за грибами ходить?" - Белорусы заметили медведей у дороги под Минском
В TikTok появилось сразу несколько видео с бурыми медведями, гуляющими близ дороги в Минской области. Пользователи соцсети забеспокоились.
Один из пользователей запечатлел медведицу с тремя медвежатами, гуляющими по полю вдоль трассы в Борисовском районе.
Ещё одному белорусу удалось снять мишку с более близкого расстояния. На этот раз бурый медведь прогуливался по полю под Логойском.
Многие пользователи соцсети забеспокоились и констатировали небывалое оживление медведей. Некоторые заявили об замеченных медведях под Жодино и Червенем.
“Как теперь за грибами ходить?”, - задался вопросом один из белорусов.
“Капец, теперь за ягодами нужно будет ходить, вооружившись”, - написал ещё кто-то.
“Пока кого не сожрут никто за них не возьмётся. У нас нет таких лесов для медведей”, - заявил ещё один пользователь.
Некоторые комментаторы вступились за животных и посетовали на людей, которые “разоряют” и вырубают леса, оставляя лесных обитателей без пищи и среды обитания.
“Слава Богу, может, хоть грибы и ягоды станут расти. А то лес в Логойске вытоптали на нет. Людей и машин больше, чем того, что там может вырасти. Берегите лес, не все можно съесть, а то съедят вас”, - написал один из пользователей соцсети.
Ранее Telegraf.news писал о том, что в TikTok опубликовали видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.
Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось