"Там вонь такая стояла" - Белорус пожаловался на опарышей в яйцах магазина под Могилевом

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Опубликовано: 26.04.2025 14:37 , Обновлено: 26.04.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором пожаловался на опарышей в яйцах магазина одной белорусской торговой сети в агрогородке Кадино Могилевского района. Мужчина попросил кассира объяснить увиденное.

“Ребята, кадинский “Евроопт”, берем яйца - в яйцах опарыши … Там дышать нечем”, - сказал на видео его автор. Он понес упаковку с продуктом на кассу, где спросил у кассирши, что это такое. В ответ она пообещала заменить товар покупателю.

На опубликованных кадрах заметно, что в лотке с яйцами действительно были чьи-то шевелящиеся личинки. Как минимум пара яиц при этом была разбита.

[info_b]Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

“Ребята, сотрудники не роботы, могли не заметить!!! Нашли проблему - сообщили!” - считает одна комментаторша. Ей ответил автор ролика: “Ну, такое не заметить, раз там уже столько опарышей, и там вонь такая стояла… Они лежат ни день, ни два, просто кто-то не выполняет работу”.

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“Чего к кассиру? Есть администратор, есть заведующий. Кассир не решит проблему”, - написала другая комментаторша. К слову, многие говорили, что это не к кассиру надо обращаться и что у сотрудников низкие зарплаты, оттого и такая работа.

Кто-то отнесся к ситуации с юмором: “Иди сразу на рыбалку”. “Так это ж яичница с мясом”, - пошутил другой юзер.

“В лотке разбитое яйцо, значит, скоро появятся и опарыши. Все надо контролировать, времени не хватает, недоработка. Зачем паниковать?” - спросила еще одна пользовательница TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанка купила в магазине хлеб, как утверждает, с живым червем. На ролике она показала продукт и заверила, что упаковка не нарушена, а срок годности «нормальный». На жалобу белоруски отреагировали в магазине.

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