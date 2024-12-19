"Дичь какая-то" - Минчанка показала живого червя в купленном хлебе. Что ответили в магазине?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.12.2024 16:30 , Обновлено: 25.04.2025

Минчанка купила в магазине хлеб, как утверждает, с живым червем. На ролике она показала продукт и заверила, что упаковка не нарушена, а срок годности "нормальный". На жалобу белоруски отреагировали в магазине.

Девушка утверждает, что хлеб приобрела в магазине торговой сети “Корона”. “Я просто в шоке, что было в упаковке! Упаковка на данный момент закрыта. Червяк, он живой!” - сказала на видео автор.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=TW53fjqmmMg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsmartpress.by%2F&source_ve_path=MTM5MTE3LDEzOTExNywzNjg0MiwzNjg0MiwyODY2Ng

“Это дичь какая-то”, - добавила минчанка. На другом видео она показала чек из магазина. Судя по нему, покупка пшеничного хлеба “Деревенский” была совершена в 23:07 18 декабря.

Девушка также рассказала, что ее семья всегда закупается в этом магазине, “так как качество и выбор продуктов отличный”. “Знаете, если бы это был дохлый таракан, я бы поняла еще, но живой червь…” - передал слова девушки портал Smartpress.

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В отделе маркетинга магазина изданию сообщили, что получили обращение минчанки и пообещали разобраться в ситуации. “Просто так этот вопрос никто не оставит”, – сказали там.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали червя в конфете “Грильяж на арахисе”. Производителя автор ролика не назвала, однако продукт с таким названием и в обертке, показанной на видео, производит белорусская фабрика “Спартак”. Как утверждает автор видео, черви были сразу в нескольких сладостях, но показала она только одного.

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