"Там много живых" - Гомельчанка пожаловалась на червей в приправе из магазина

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2025 19:38 , Обновлено: 25.04.2025

Гомельчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на червей в приправе, купленной в магазине одной торговой сети. В другом видео она утверждала, что "приправа просрочена на три года", в одном из комментариев - что на пять лет. Пользователи TikTok стали советовать, как поступать в такой ситуации.

“Черви вокруг! Ребята, полный ужас, что происходит. Купили приправу в магазине “Соседи”. Помогите, куда обратиться?” - [link href=“https://www.tiktok.com/@annushka926/photo/7474311337489779973?_d=secCgYIASAHKAESPgo8kV2OiOlmgHeF1jNiO6nE1PCxXkm7%2BPtBVFZbOS%2Fk%2B4o%2Fo%2FzvQVh2pz5owdEsTXxhxzubD0qa%2BZye3qe%2BGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=90b90c24ffacc1a85d52831c3a6b6c873680de9b3827aaf45b76fab23ebe74a5&cover_exp=v1&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=3&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAEowBAhRu99_U-q1MyYYeNSAIL98VBWZTUtDbo7_GYWP7ofjEpfM5rUO4vZHvjBDA&share_app_id=1233&share_item_id=7474311337489779973&share_link_id=ffba53bb-c135-4e44-a47e-d6c66fbad407&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1740335290&u_code=ed3a3ea3ic6bhm&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=1&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7344678413536117766&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram” target=“_blank” rel=“noopener”] спросила [/link] автор ролика. Фото упаковки товара она не показала.

“А теперь мы поговорим по-другому!! Приправа просрочена на три года. Мы выезжаем с проверкой”, - предупредила в другом видео девушка. С какой именно “проверкой” она поехала, не уточнила.

В еще одном ролике, посвященном находке, девушка [link href=“https://www.tiktok.com/@annushka926/photo/7474312982718336262?_d=secCgYIASAHKAESPgo8Ku%2Bul1mRxyiYxJWt9jThh%2Ftq0QmVw2tcM%2BYjmrbN%2FyjUS5E%2FJ1%2FnTKNaxTv6BysoBUVwR3XpvHcTOTUUGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=1d5b4949777c9810e0859cf5e7f8e2aa6d3fa9151a7cc40d4b4288a43f040cb5&cover_exp=v1&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=3&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAEowBAhRu99_U-q1MyYYeNSAIL98VBWZTUtDbo7_GYWP7ofjEpfM5rUO4vZHvjBDA&share_app_id=1233&share_item_id=7474312982718336262&share_link_id=b5d72dc6-09e2-40a1-9687-306097eafadd&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1740413683&u_code=ed3a3ea3ic6bhm&ug_btm=b5836%2Cb2878&ug_photo_idx=1&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7344678413536117766&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram” target=“_blank” rel=“noopener”] сказала [/link], что “там [в приправе] много живых” [червей].

“Сфоткайте пачку. Слабо верится, что за 5 лет не заметили бы просрочку”, - попросил один комментатор.

“Вы уже определитесь: на 5 лет она просрочена или на три”, - написал другой.

Еще одна пользовательница TikTok сказала, что “видео носит исключительно предупредительный характер”. “Чтобы люди были внимательнее, а работники более ответственно относились к своим обязанностям. Считаю, что такие ситуации достойны огласки!” - поделилась мнением она.

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“Они [представители торговой сети] сами с вами свяжутся. Готовьте чеки”, - порекомендовала комментаторша.

“Санэпидемстанция и письмо в облисполком. И все будет”, - заверил юзер TikTok.

Кто-то же не верил, что это купленная сейчас приправа: “Ага, приправу купила лет пять назад, а теперь гонит на торговую сеть”. Некоторые комментаторы говорили, что эти якобы черви похожи на вермишель “Роллтон” или “Мивина”.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанка купила в магазине хлеб, как утверждает, с живым червем. На ролике она показала продукт и заверила, что упаковка не нарушена, а срок годности “нормальный”. На жалобу белоруски отреагировали в магазине.

«Дичь какая-то» — Минчанка показала живого червя в купленном хлебе. Что ответили в магазине?