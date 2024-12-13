«Такой снег мы не ждали» - Белорусы поделились кадрами метели «оранжевого уровня»

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Опубликовано: 13.12.2024 07:43 , Обновлено: 13.12.2024

В ночь с 12 на 13 декабря на Беларусь обрушился холодный фронт, который принёс собой настоящую зимнюю метель. Порывы ветра, согласно подсчётам синоптиков Белгидромета, достигали скорости 15-20 м/с, из-за чего в четырёх областях страны объявили оранжевый уровень метеоопасности. Белорусы поделились кадрами первой серьёзной метели декабря.

Из-за снежной метели на дорогах видимость снизилась до пары сотен метров, что усложнило жизнь водителям. Ещё накануне инспекторы ГАИ призвали автомобилистов держать руль двумя руками на “продуваемых участках местности” и, судя по кадрам, которыми поделился в TikTok пользователь под ником denisnazarkov, рекомендация была весьма оправдана.

“Такой первый снег мы не ждали”, - написал другой пользователь видеоплатформы, поделившись обстановкой в Минске.

Судя по постам в соцсетях, “накрыло” снегом, действительно, многие регионы страны: в интернете можно найти видео не только из столичного региона, но и из Витебской, Могилёвской областей.

По словам авторов Telegram-канала @nadvorie, интенсивность осадков была хорошей и если бы “снежный заряд” продлился чуть дольше, снежный покров достиг бы нескольких сантиметров. Однако, уже к полуночи холодный фронт прошёл Минск и подошёл к южным границам Беларуси.

По прогнозам специалистов, далее на погодные условия в стране повлияет антициклон, который идёт с северо-запада.

“В течение ночи ещё возможен местами небольшой снег. К утру -6..-8°С, местами по северу до -10°С, неприятный ветерок 6-9 м/с”, - дали свой прогноз эксперты.

Ранее Telegraf.news рассказал, какой прогноз дали синоптики белорусам на грядущие выходные и где ждать десятиградусных морозов в ближайшие дни.

Похолодание принёс в Беларусь арктический фронт. Где ждать метели с порывистым ветром?