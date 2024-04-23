”Как будто приручила дракона” – Видео с выставки свиней набрало миллионы просмотров. Чем загипнотизировало зрителей?

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Опубликовано: 23.04.2024 16:59 , Обновлено: 23.04.2024

Десятки миллионов просмотров, сотни тысяч лайков и комментариев получила серия видеороликов с необычной выставки свиней в США. И всё благодаря пристальному взгляду, с которым выходят на площадку для представления юные дрессировщики - он, судя по комментариям зрителей, способен загипнотизировать любого - и своих питомцев, и судей, и зрителей на площадке и даже по ту сторону экрана.

На канале Dadsonfarms в TikTok самые популярные видео с необычной аграрной выставки набрали почти 40 млн просмотров. На них запечатлены выступления свиней, но внимание зрителей привлекли не чистокровные хряки, а их юные дрессировщики: подростки выводят свиней в загон на показ судьям с такими сосредоточенными лицами и пристальными взглядами, словно “ломают взглядом друг друга”.

“Взгляд - как будто приручила себе дракона”, - отметил один из комментаторов.

Другой зритель заметил, что происходящее - явно “смесь покера и выставки свиней”.

“Очень серьёзные соревнования. Напряжение просто зашкаливает”, - прокомментировал другой зритель.

Впрочем, для большинства интернет-пользователей причина, по которой владельцы свиней, погоняя тех специальным хлыстом, так пристально смотрят перед собой, а не на своих подопечных, осталась загадкой. Ответ на неё автор канала дал в отдельном видео.

Оказалось, во время выступления ребята сосредотачиваются на судье, демонстрируя ему тем самым своё мастерство управления хряком без поддержания зрительного контакта с животным. И это, судя по всему, требует немалых навыков, поскольку во время выступления владельцу свиньи необходимо продемонстрировать своего подопечного во всей красе и со всех сторон, а также приходится лавировать между другими участниками, не допуская ни столкновений, ни внезапных приступов агрессии со стороны животного.

“Не, ну это уже реально интересный спорт!” - прокомментировал один из зрителей.

Те, кто разобрался в сути происходящего и оценил мастерство дрессировщиков, тут же начали придумывать название этому действу: хобби-пиггинг, хобби-хрюкинг, хрюшка-хорсинг были в числе наиболее популярных. Все эти названия появились по аналогии с хобби-хорсингом - необычным видом спорта, который представляет собой “езду” на деревянной палке с лошадиной головой. Кстати, видео с соревнований по этому виду спорта также нередко попадают в топы TikTok, набирая десятки миллионов просмотров. Вот, например, одно из них.