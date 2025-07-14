Так можно ли хранить молоко и яйца на дверце холодильника? На "АТЛАНТе" рассказали о скрытых функциях полок

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Опубликовано: 14.07.2025 07:27 , Обновлено: 05.08.2025

Среди белорусов не утихают дискуссии вокруг того, можно ли хранить яйца и молоко на дверце холодильника. Ведь речь идет о скоропортящихся продуктах. Многие считают, что из-за частого открывания холодильника и перепадов температур на его боковых полках иногда теплее, чем в остальных зонах. Журналисты Telegraf.news разобрались в ситуации, в том числе обратились к экспертам белорусского завода "АТЛАНТ", чтобы узнать, так ли это на самом деле.

Почему некоторые эксперты не советуют хранить яйца и молоко в дверцах холодильника?

В интернете можно найти много предостережений и объяснений, почему яйца и молоко стоит класть только внутрь холодильника. Например, по словам магистра наук, сертифицированного диетолога и специалиста по пищевым стандартам из США Рэйчел Гаргано, “когда дверца холодильника открывается, все продукты и напитки, хранящиеся там, соприкасаются с тёплым воздухом кухни».

«Это означает, что в среднем эти продукты будут сохранять температуру выше 4 градусов, необходимых для их сохранности. Такие колебания температуры повышают риск размножения бактерий, поэтому скоропортящиеся продукты не следует хранить на дверце холодильника», — утверждает она.

Так, Гаргано подчеркнула, что “хранение молока на дверце повышает риск его преждевременной порчи” и посоветовала ставить его в “самую холодную часть холодильника” — внутренней полке поближе к стенке.

Что касается яиц, то, по ее мнению, их стоит также хранить на полке, причем, в картонной упаковке.

«Хранение в картонной упаковке помогает поддерживать нужный уровень влажности, а хранение в [самом] холодильнике предотвращает перепады температуры, из-за которых яйца могут испортиться раньше времени», — подчеркнула она.

[info_b]Эксперты также считают, что также ни в коем случае нельзя хранить на дверце холодильника мясо, йогурт и вино.[/info_b]

А когда можно?

Тем временем британский специалист по безопасности пищевых продуктов Тереза ​​Кин, хоть и посоветовала хранить молоко на полках внутри холодильника,отметила:

«Хранить молоко в отведенном для этого месте на дверце холодильника можно, если холодильник поддерживает правильную температуру — от 0 до 5°C».

Также она подчеркнула: «всегда проверяйте, насколько холодное молоко. Емкость с молоком должна быть настолько холодной, что её невозможно держать в руках».

А вот яйца можно вообще хранить без холодильника. Главное, чтобы температура хранения не превышала 20°C.

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Что говорят в “АТЛАНТе”?

В свою очередь специалисты крупнейшего белорусского производителя бытовой техники твердо уверены, что по поводу хранения скоропортящихся продуктов на дверях холодильника владельцам современных моделей Full No Frost уж точно не стоит бояться.

[info_b]Full No Frost — это система охлаждения в холодильниках, которая обеспечивает циркуляцию холодного воздуха в обеих камерах, предотвращая образование инея и льда. Эта технология обеспечивает равномерное охлаждение и поддерживая оптимальную влажность.[/info_b]

“Температура в таких холодильниках везде одинаковая. Все из-за вентилятора, который разгоняет воздух и смешивает холодный с горячим”, - рассказал Алексей Мышко, заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

Он и другие его коллеги утверждают, что и сами ставят туда молоко и сок. В некоторых холодильниках даже есть специальный боковой отсек, который так и называется — Bottle Zone (Зона для бутылок).

Так выглядит специальная полка для хранения бутылок с различными напитками на боковой дверце холодильника. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

А что делать тем, кто покупает молоко и кефир в пакетах?

“Мы доработали внутри холодильники так, чтобы на дверце можно было поместить любые сосуды. Есть даже передвижной фиксатор для различных емкостей. Ведь многие покупают молоко и кисломолочные продукты в пакетах — получается достаточно удобно”, - продемонстрировал Алексей Мышко.

В некоторых холодильниках боковая полка имеет даже передвижной фиксатор, чтобы пакеты с молоком не опрокинулись. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

Работники “АТЛАНТ” также не запретили ставить на дверцу кетчупы и другие соусы.

“И яйца тоже можно”, - уверили на заводе.

“Плюс верхняя полка у нас крышкой. Ее мы предусмотрели для сыпучих, пахучих либо каких-то других продуктов и специй. Но многие хранят там именно яйца”, - дополнила начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ” Валерия Погула.

На боковой стенке холодильника также можно хранить различные соусы, а на верхней с крышкой - яйца. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

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А для чего нужны другие контейнеры в холодильнике?

К слову, современные холодильники оснащены множеством функций, однако не все пользователи понимают назначение каждого отсека. Эксперты “АТЛАНТа” пояснили, для чего нужны различные контейнеры в их холодильниках.

Super Fresh Box — в контейнере поддерживается 0°C. По словам специалистов, он оптимален для хранения либо быстрой разморозки мяса.

Контейнер Super Fresh Box идеален для быстрой разморозки либо хранения мяса. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

В Hydro Balance Zone созданы условия с повышенной влажностью, что особенно хорошо для овощей, фруктов и зелени, отметили эксперты. При этом уровень влажности в этом отсеке можно регулировать вручную, в зависимости от типа продуктов. Также туда можно докупить дополнительные контейнеры.

В контейнере Hydro Balance Zone лучше всего хранить свежие фрукты, овощи и зелень. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский





Pull Box — двигающийся контейнер. Его можно перемещать в любую сторону и хранить там то, что важно не забыть — например, еду с собой или лекарства.

Обращайте внимание, что в некоторых холодильниках есть передвижной контейнер Pull Box как "напоминалка" о том, что важно не забыть. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

По словам работников “АТЛАНТ”, во всех современных холодильниках также чаще всего есть складывающаяся стеклополка под разную высоту кастрюль и кувшинов.

Отошла резинка-уплотнитель в холодильнике? На «АТЛАНТе» ответили, можно ли спасти ее феном. А почему нельзя клеем?

Где купить недостающие полки и контейнеры в холодильник?

Сделать это можно в любом магазине бытовой техники, сервисном центре и даже на маркетплейсах, подсказала Валерия Погула.

“Если вам не хватает полок и контейнеров в холодильнике, они универсальны и продаются везде. Не обязательно приобретать определенного производителя. Просто смотрите на нужный размер”, - дала заключительную наводку специалист.

Купить недостающие отсеки в холодильник можно у любого бренда бытовой техники и даже на маркетплейсах. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

Ранее Telegraf.news писал о том, что покупка крупной бытовой техники — всегда серьезная трата. Извечный вопрос покупателя: где взять дешевле? Площадок сейчас прибавилось: фирменные магазины, торговые сети, онлайн-гипермаркеты и маркетплейсы. Как не попасть впросак и защитить себя от возможных рисков? Эксперты отдела продаж ЗАО «АТЛАНТ» разъяснили журналистам, где выгоднее и надежнее приобретать холодильники и стиральные машины. А также предупредили о нюансах, которые подстерегают белорусов при обращении к разным продавцам.

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