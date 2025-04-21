Таиланд ввёл новые правила въезда в страну. Что изменится для белорусских туристов с 1 мая?

Опубликовано: 21.04.2025 12:47 , Обновлено: 21.04.2025

Власти Таиланда озвучили новые требования для иностранных туристов, которые начнут действовать уже с 1 мая. Визовые требования остались неизменными, но для въезда в страну дополнительно нужна будет ещё и специальная цифровая карта прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card).

Цифровую карту прибытия придётся с 1 мая 2025 года придётся оформлять иностранцам, въезжающим в страну как наземным, так и воздушным или морским транспортом. Её будут оформлять в дополнение к электронной визе или визе по прилету, пояснили в почетном консульстве Таиланда в Беларуси, передало госагентство БЕЛТА.

Форма TDAC размещена на официальном сайте Иммиграционного бюро Таиланда. Подавать её туристу нужно за 3 дня до прибытия. В анкете, как пояснили туроператоры, необходимо будет указывать следующие личные сведения:

ФИО и паспортные данные,

профессию или род деятельности,

цель поездки (бизнес, туризм и т.д.),

адрес проживания в Таиланде (название отеля, виллы и т.д.),

контактные данные, в том числе, номер телефона.

Заполненную цифровую форму необходимо отправить в Иммиграционное бюро, саму карту TDAC скачать и сохранить её в электронном виде или распечатать, чтобы впоследствии можно было предъявить её сотруднику иммиграционной службы по прибытии в Таиланд.

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