"Сверкал тоннами мигающих огней" - В США рядом с ядерной базой очевидцы сняли «огромное НЛО»

🎥 Видео

Опубликовано: 16.09.2024 16:18 , Обновлено: 16.09.2024

В американском штате Монтана в небе возле ядерной базы ВВС США очевидцы сняли на видео "огромное НЛО". При этом, по их словам, зависший в небе неопознанный летающий объект "сверкал тоннами мигающих и вращающихся огней".

Поначалу местные жители «приняли это за метеор, но потом увидели, что он вращается в воздухе и разглядели край объекта, похожего на корабль», - сообщило издание Daily Mail.

По информации издания, очевидцы «засняли на видео то, что один из них назвал “огромным НЛО” в 60 милях от ядерной базы ВВС США всего несколько дней назад».

Со слов очевидцев, “НЛО задержался в небе на несколько минут, а затем улетел”.

В свою очередь высокопоставленный член комитета Сената США по вооруженным силам заявил, что «в ближайшие недели в Конгрессе пройдут очередные публичные слушания по делу об НЛО, куда приобщат и это свидетельство», передало издание Daily Mail.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Минобороны США опубликовал карту мира с отметками наибольшего количества наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) с 1996 по 2023 год.

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Также мы писали о том, что в конце мая жители юга России стали свидетелями необычного “огненного шоу” — в небе появился неопознанный горящий объект, который пролетел на достаточно малой скорости, рассыпаясь по пути на части яркими оранжевыми искрами.

В России сняли в небе горящий НЛО. Что это было?