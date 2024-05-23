В России сняли в небе горящий НЛО. Что это было?

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Опубликовано: 23.05.2024 07:32 , Обновлено: 16.09.2024

Жители юга России поздним вечером 22 мая стали свидетелями необычного "огненного шоу" - в небе появился неопознанный горящий объект, который пролетел на достаточно малой скорости, рассыпаясь по пути на части яркими оранжевыми искрами. Эксперты достаточно быстро определили, что за неопознанный летающий объект это был.

Как пояснили авторы Telegram-канала AstroAlert, вероятнее всего, это был спутник STARLINK-2653 компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска (№48665 по общему каталогу космических аппаратов). Эксперты определили это, проанализировав последнюю траекторию полета спутника - она прошла через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи, а далее - над севером Каспийского моря и упал на 1 час раньше запланированного времени из-за “раздувания” атмосферы Земли из-за пика солнечной активности.

По данным Telegram-канала, наблюдать падение спутника могли жители Краснодарского и Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Калмыкии.

На весь полет, согласно подсчётам специалистов, ушло около двух минут, а средняя скорость падающего спутника составила порядка 6 км/сек.

“Это однозначно космический мусор. Вход в атмосферу был по касательной с околоземной орбиты - поэтому так долго и медленно летел объект в небе (да и скорость относительно метеоров в разы меньше). Скорее всего, объект был на полярной орбите (с большим углом наклона)”, - пояснили эксперты.

Объяснили специалисты и огненный искры, которые могли наблюдать очевидцы. По словам экспертов, это результат того, что спутник начал разваливаться на части в верхних слоях атмосферы на высоте от 100 до 60 кк, а его обломки - сгорать из-за высокого трения.

“Вполне вероятен сценарий, что большая часть космического аппарата полностью сгорела. Размер объекта до входа в атмосферу Земли порядка 3 - 6 метров, но точную оценку делать очень трудно”, - заявили специалисты.

Ранее Telegraf.news рассказал, как осенью прошлого года над Гродненской областью местные жители заметили необычное явление — светящиеся точки, которые плотно двигались друг за другом. На самом деле это спутники Starlink, которые еще называют “космическим поездом”.

Над Беларусью заметили и сняли на видео «космический поезд»