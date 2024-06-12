Стюардесса раскрыла тайну, почему приветствует пассажиров в самолетах. Дело не в вежливости

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Опубликовано: 12.06.2024 11:38 , Обновлено: 12.06.2024

В TikTok завирусилось видео, где стюардесса раскрыла важный секрет, почему бортпроводники приветствуют вас при посадке в самолет. Ролик набрал более 18,7 млн просмотров и шокировал множество людей.

Когда вы садитесь в самолет, собираясь в отпуск, вас обычно тепло приветствует бортпроводник. Однако, оказывается, их роль не ограничивается одними лишь любезностями.

Многие не подозревают, что они с самого начала присматриваются к пассажиров. Видео на TikTok всколыхнуло интернет после того, как пользовательница @MrsMiva, сама работающая стюардессой, раскрыла главный секрет индустрии.

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В свое ролике она утверждает, что стюардесса приветствует вас не только из вежливости, но и чтобы проверить, не слишком ли вы пьяны или больны, чтобы лететь».

Это откровение набрало более миллиона лайков, оставив бесчисленное количество пользователей в полном недоумении. Похоже, многие не знали о такой оценке.

В комментариях кто-то также предположил, что бортпроводники во время приветствия также “отбирают хороших кандидатов на случай чрезвычайной ситуации”. Автор ролика подтвердила это.

Несколько человек поделились своим личным опытом в поддержку этой теории. Один человек рассказал: «Мне отказали в международном перелете из Англии в Америку, потому что думали, что я умру в пути от болезни».

Однако не всех эта теория убедила. Кто-то пошутил, что, по его мнению, бортпроводники дружелюбно относятся к ним, потому что они такие «милые и уютные».

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