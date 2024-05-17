Когда стоит отменить перелёт? Эти симптомы могут усугубить ваше состояние во время полёта

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Опубликовано: 17.05.2024 17:26 , Обновлено: 17.05.2024

Для кого-то полёт в самолёте - обычное дело, а для некоторых - очень волнительное и тревожное путешествие. Как бы то ни было, и в первом, и во втором случае нужно задуматься, стоит ли лететь в самолёте, если наблюдается некоторое недомогание. С какими симптомами и в каких ситуациях перелёт лучше перенести на другую дату?

Путешествие на самолете — лучший способ добраться до отдаленных уголков мира, но дальние маршруты могут по-разному сказаться на некоторых людях. Отменить рейс – значит потерять деньги , но иногда рисковать не стоит. Стюардесса рассказала в своём Instagram o ситуациях, когда лучше не садиться в самолет.

В каких ситуациях лучше отменить рейс и не лететь?

При обнаружении некоторых симптомов иногда стоит отменить рейс или перенести его на другую дату. А именно:

боль в ухе или заложенность уха;

зубная боль;

заложенность носа или насморк;

дайвинг (ниже 10 метров следует подождать не менее 24 часов, выше 10 метров не менее 48 часов);

сдача крови (лететь можно не раньше, чем через 24 часа);

анестезия (полет рекомендуется только через 24 часа);

наркоз (садиться в самолет следует только через 48 часов).

Многие пользователи соцсети согласились с рекомендациями бортпроводницы и вспомнили свой опыт полётов.

“Пошёл с зубной болью на самолёт. Во время полёта думал, что голову оторвёт. Когда мы вышли, мне потребовалось добрых несколько часов, чтобы прийти в себя”, - рассказал один из подписчиков стюардессы под её постом в Instagram.

“Однажды у меня был заложен нос. В середине полета у меня настолько заложило уши, что я ничего не слышал”, - написал ещё один комментатор под постом.

Почему не стоит летать с зубной болью?

Зубная боль может стать серьезным препятствием при путешествии на самолете, поскольку она может усилиться из-за изменений артериального давления.

“В пораженных кариесом зубах скапливаются пузырьки воздуха, из-за чего они могут расширяться, сильно давя на иннервируемые ткани, вызывая боль. Так что если вы боретесь с упомянутыми выше недугами, стоит хорошенько подумать, прежде чем ехать в аэропорт. Изменение давления может усилить боль и дискомфорт и отрицательно повлияет на наше здоровье” - объяснила стоматолог Моника Стахович из Centrum Periodent в Варшаве.

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