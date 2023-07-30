Оставляете ключ в замке входной двери на ночь? Вот почему грабители скажут вам "спасибо"

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Опубликовано: 30.07.2023 14:20 , Обновлено: 12.09.2023

Многие белорусы совершают ошибку, оставляя ключ во входной двери в квартиру или дом на ночь. Бытует мнение, что так ворам и грабителям будет сложнее попасть в дом. Но нет ничего, что могло бы быть дальше от истины. Последствия такой привычки могут быть плачевными. Объясняем почему.

У воров есть свои проверенные способы, чтобы проникать в наши дома и квартиры. И тут срабатывает пословица о том, что для тех, кто чего-то сильно хочет, нет ничего невозможного.

Чаще всего для вскрытия двери используют: отмычки, проволоку или другие приспособления подобного рода. Однако если вы оставили ключ в замочной скважине, он очень поможет вору с другой стороны двери. Как он это сделает?

Все мы знаем, что ключ позволяет поворачивать механизм, расположенный в замке, и открывать или закрывать дверь. Вор, зная, что с той стороны торчит ключ может использовать со своей стороны даже обычную отвертку и открыть дверь за несколько секунд! Ему не придется отпирать защелку замка, потому что вы уже сделали это своим вставленным ключом. Все что ему нужно - провернуть механизм. Мы не будем публиковать тут видео, как это делают воры, но, поверьте на слово, делается это легко и за пару секунд.

[info_b]Кстати, зная об этой особенности, вы теперь и сами сможете открыть дверь, если скажем потеряли ключ, и знаете, что запасной торчит в дверях в квартире. Ломать ничего не придется.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что некоторые люди, уверяя, что ночью им нужно больше воздуха, оставляют дверь в спальню открытой. А кто-то хочет слышать, что происходит во всех уголках квартиры. Но так поступать нельзя, и причин тому несколько.

Новость Телеграф