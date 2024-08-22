"Срочно нужен сорт" - Белоруска показала кабачки, которые можно носить на шее

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Опубликовано: 22.08.2024 15:20 , Обновлено: 22.08.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала необычные кабачки, которые можно повесить на шею. Комментаторы подсказали, что за сорт.

“Сын купил черта какого-то. Смотри, как уши какие или гадюки. Непонятно, что купил”, - пожаловалась женщина в ролике.

И надела на шею. “Посмотри-ка, как красиво”, - сказала она.

“Срочно нужен сорт”, - попросила в комментариях пользовательница TikTok.

“Сорт называется гуси-лебеди, я не рискнула их сажать”, - ответили ей. Другая комментаторша поспорила, что это именно такой сорт: “Гуси-лебеди меньшего размера, корявые, бородавчатые. И в середине семечки. Это два совершенно разных сорта”.

Пользовательница рассказала, что сорт называется тромбон: “Итальянские семена. [Кабачки] очень вкусные, хорошо хранятся, в Минске есть семена”. Другая подсказала, что есть также тыква сорта тромбон.

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“Это для шейного отдела, массажер”, - подсказал способ применения таких кабачков юзер TikTok. Еще одна комментаторша предложила использовать такие кабачки как дорожную подушку.

“На вкус что-то между огурцом и кабачком, хорош тем, что семечек мало!” - рассказал другой пользователь.

“Колье от Cartier”, - пошутил третий.

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