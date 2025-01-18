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Совмин признал 65 из 118 районов Беларуси "неблагоприятными" для производства сельхозпродукции

Совмин признал 65 из 118 районов Беларуси "неблагоприятными" для производства сельхозпродукции
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Правительство Беларуси обновило список районов, которые считаются неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции. Соответствующее решение подписал премьер-министр Республики Роман Головченко, а в субботу его опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале. К слову, перечень обновляется раз в пять лет.

Согласно постановлению Совмина, с 2025 по 2029 год “неблагоприятными” для производства той или иной сельхозпродукции будут считаться сразу 65 районов по всей стране. Тем не менее, это на один меньше, чем в прошлый раз: в 2020-2024 годах их было 66.

Интересно, что больше всего “неудачных” регионов находятся в Гомельской и Витебской областях, а меньше всего — на Брестчине, Гродненщине и Минщине. Так, правительство признало “неблагоприятными” следующие районы:

Витебская область:

  • Бешенковичский,
  • Браславский,
  • Верхнедвинский,
  • Витебский,
  • Глубокский,
  • Городокский,
  • Докшицкий,
  • Лепельский,
  • Лиозненский,
  • Миорский,
  • Поставский,
  • Россонский,
  • Сенненский,
  • Ушачский,
  • Чашникский,
  • Шумилинский.

Гомельская область:

  • Брагинский,
  • Буда-Кошелевский,
  • Ветковский,
  • Гомельский,
  • Добрушский,
  • Ельский,
  • Житковичский,
  • Калинковичский,
  • Кормянский,
  • Лельчицкий,
  • Лоевский,
  • Мозырский,
  • Наровлянский,
  • Октябрьский,
  • Петриковский,
  • Речицкий,
  • Рогачёвский,
  • Светлогорский,
  • Хойникский,
  • Чечерский.

Гродненская область:

  • Дятловский,
  • Ивьевский,
  • Новогрудский,
  • Свислочский.

Минская область:

  • Березинский,
  • Вилейский,
  • Воложинский,
  • Крупский,
  • Логойский,
  • Мядельский.

Могилёвская область:

  • Белыничский,
  • Бобруйский,
  • Быховский,
  • Глусский,
  • Климовичский,
  • Кличевский,
  • Костюковичский,
  • Краснопольский,
  • Кричевский,
  • Могилёвский,
  • Славгородский, Х
  • Хотимский,
  • Чаусский,
  • Чериковский.

Ранее Telegraf.news писал, что бывший министр сельского хозяйства, а теперь председатель комиссии Совета Республики Беларусь по региональной политике Леонид Заяц заявил, что в стране поступили к внедрению новых способов земледелия и животноводства, которые “определят будущее” сельского хозяйства.

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