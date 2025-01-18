Совмин признал 65 из 118 районов Беларуси "неблагоприятными" для производства сельхозпродукции
Правительство Беларуси обновило список районов, которые считаются неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции. Соответствующее решение подписал премьер-министр Республики Роман Головченко, а в субботу его опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале. К слову, перечень обновляется раз в пять лет.
Согласно постановлению Совмина, с 2025 по 2029 год “неблагоприятными” для производства той или иной сельхозпродукции будут считаться сразу 65 районов по всей стране. Тем не менее, это на один меньше, чем в прошлый раз: в 2020-2024 годах их было 66.
Интересно, что больше всего “неудачных” регионов находятся в Гомельской и Витебской областях, а меньше всего — на Брестчине, Гродненщине и Минщине. Так, правительство признало “неблагоприятными” следующие районы:
Витебская область:
- Бешенковичский,
- Браславский,
- Верхнедвинский,
- Витебский,
- Глубокский,
- Городокский,
- Докшицкий,
- Лепельский,
- Лиозненский,
- Миорский,
- Поставский,
- Россонский,
- Сенненский,
- Ушачский,
- Чашникский,
- Шумилинский.
Гомельская область:
- Брагинский,
- Буда-Кошелевский,
- Ветковский,
- Гомельский,
- Добрушский,
- Ельский,
- Житковичский,
- Калинковичский,
- Кормянский,
- Лельчицкий,
- Лоевский,
- Мозырский,
- Наровлянский,
- Октябрьский,
- Петриковский,
- Речицкий,
- Рогачёвский,
- Светлогорский,
- Хойникский,
- Чечерский.
Гродненская область:
- Дятловский,
- Ивьевский,
- Новогрудский,
- Свислочский.
Минская область:
- Березинский,
- Вилейский,
- Воложинский,
- Крупский,
- Логойский,
- Мядельский.
Могилёвская область:
- Белыничский,
- Бобруйский,
- Быховский,
- Глусский,
- Климовичский,
- Кличевский,
- Костюковичский,
- Краснопольский,
- Кричевский,
- Могилёвский,
- Славгородский, Х
- Хотимский,
- Чаусский,
- Чериковский.
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